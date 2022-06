¿Eduin Caz y su esposa se separaron? Esta sería la prueba que lo confirma.

¿Eduin Caz y su esposa se han separado?

Todo parece indicar que los rumores son ciertos, aunque la noticia no ha sido confirmada por Eduin Caz o Daisy Anahy, fue un amigo cercano a la madre del vocalista de Grupo Firme el que dio la noticia.



Sin embargo, eso no es todo, pues los fans de Eduin Caz y Grupo Firme han notado que el cantante de regional mexicano y su esposa ya no se siguen en redes sociales.