¿Eduin Caz y su esposa se separaron? Esta sería la prueba que lo confirma.

Desde hace un par de meses, Grupo Firme pasa por uno de los mejores momentos de su carrera, por lo que su vocalista Eduin Caz ha ganado mucha popularidad y fama entre sus seguidores, pero con eso llegó la polémica a su vida.

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Hace tiempo se filtró un video en donde salía Eduin Caz durmiendo con una mujer que no era su esposa, ante la complicada situación el cantante salió a aclarar las cosas y aseguró que había arreglado las cosas con su pareja.

Pero, todo parece indicar que los problemas de Eduin Caz con Daisy Anahy no se han detenido, por lo que su matrimonio podría haber llegado a su final.

¿Eduin Caz y su esposa se han separado? Todo parece indicar que los rumores son ciertos, aunque la noticia no ha sido confirmada por Eduin Caz o Daisy Anahy, fue un amigo cercano a la madre del vocalista de Grupo Firme el que dio la noticia.



Sin embargo, eso no es todo, pues los fans de Eduin Caz y Grupo Firme han notado que el cantante de regional mexicano y su esposa ya no se siguen en redes sociales.







Por su parte, el influencer dedicado a los espectáculos, Holy MilkHouse, compartió en sus redes sociales que por el momento Eduin Caz y su esposa están separados. De acuerdo con sus palabras, los problemas que han tenido no son a causa de una nueva infidelidad, por lo que existe la posibilidad de que ellos logren arreglar sus problemas.

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