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En Vivo

Uno de los alumnos de La Academia será vocalista de Cañaveral.

El elegido o elegida para ser la voz de Cañaveral será dada a conocer el próximo 14 de agosto cuando se lleve a cabo la Gran Final de La Academia.

La Academia presentación Grupo Cañaveral.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

La Academia demuestra, una vez más, ser la plataforma de lanzamiento artístico más importante de Latinoamérica.

Y es que uno de los alumnos podrá ser vocalista de Grupo Cañaveral, así lo anunció el propio Emir Pabón.

Después de cantar sus mejores éxitos junto a los académicos, la agrupación de cumbia dio a conocer que el elegido o elegida será dada a conocer el próximo 14 de agosto cuando se lleve a cabo la Gran Final de edición del 20 aniversario.

Además, Emir Pabón invitó a los alumnos, críticos y a nuestro querido público a ser parte del concierto por su aniversario 27.

"Queremos invitarlos a nuestro aniversario, sean parte de él", dijo el cantante visiblemente emocionado por estar en el escenario más imponente del país.

De inmediato, nuestros fans se volcaron a las redes sociales para dar a conocer su favorito no sólo para ganar La Academia, sino para ser la próxima voz de una agrupación legendaria en la cumbia y ritmos latinos.

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