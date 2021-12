Eduin Caz de Grupo Firme reaparece tras ser hospitalizado de emergencia.

Eduin Caz de Grupo Firme reapareció en Instagram tras ser hospitalizado por una hernia hiatal el pasado martes 28 de diciembre.

El sinaloense publicó un video en sus redes sociales oficiales, donde agradeció a todos sus seguidores por el apoyo.

“Quiero agradecerle a cada uno por cada mensaje de apoyo y por cada bendición que me han mandado. La verdad es que ya me siento un poquito mejor, quiero avisarles que estoy bien y que estoy en tratamiento con un especialista; he recibido la opinión de varios doctores”, expresó.

El intérprete de Ya Supérame apareció con ropa deportiva color blanca, además de expresar que “hay Eduin Caz para rato”.

“Vamos a estar muchísimo mejor, gracias a todos por todo su apoyo”, concluyó.

Daisy Anahí comparte nueva foto con Eduin Caz

Daisy Anahí, esposa de Eduin Caz, también confirmó la salida del cantante del hospital, ya que compartió una foto en sus historias de Instagram.

“Mi amor”, señala un texto sobre la imagen junto al integrante de Grupo Firme, quien aparece abrazando y besando a Daisy.

Fue la misma esposa, quien el pasado 28 de diciembre publicó una fotografía de Eduin desde el hospital, generando la preocupación entre los fanáticos del cantante mexicano.

¿Por qué Eduin Caz estuvo en el hospital?

A través de las redes sociales oficiales de Grupo Firme se dio a conocer el parte médico de Eduin Caz, quien llegó al hospital a causa de una hernia hiatal.

Según el portal Mayo Clinic, una hernia hiatal se produce cuando la parte superior del estómago se hincha y sobresale a través del diafragma dentro de la cavidad torácica.

Las causas más frecuentes para contraer una hernia hiatal son los cambios en el diafragma por la edad y las lesiones en esta parte del cuerpo, por ejemplo, después de un traumatismo o ciertas clases de cirugía.

Otras causas son nacer con un hiato inusualmente grande y la presión persistente e intensa en los músculos circundantes como al toser, vomitar, presión durante la evacuación intestinal, hacer ejercicio o levantar objetos pesados, señala el portal especializado.

