Ella es la nueva integrante de la familia de Eduin Caz de Grupo Firme.

Tras un fuerte escándalo de infidelidad con la joven Stephanie Hernández, Eduin Caz de Grupo Firme dio vuelta a la página agrandando su familia.

El sinaloense tiene claro que las críticas no son un impedimento para llenar su hogar de travesuras y diversión con la llegada de un ser muy especial.

Se trata de Luna, una tierna cachorrita raza husky que ha cambiado la vida de la familia de Eduin Caz.

“Nuestra familia sigue creciendo. Denle la bienvenida a Luna”, escribió el cantante de banda en su reciente publicación de las redes sociales.

Fue el pasado jueves 10 de febrero de 2022, cuando el intérprete de Ya Supérame publicó una tierna galería de imágenes que ganó miles de ‘Me Gusta’.

Los fans del sinaloense celebraron la llegada de Luna a la Dinastía Caz, pues hasta dejaron sus tips en la caja de comentarios para cuidar a la cachorrita.

“Los va a volver locos”, “Despídanse de sus zapatos”, y “¿No me quieren adoptar a mí también?”, escribieron los internautas y fans del artista.

En la galería de imágenes se puede ver a Eduin Caz abrazando a sus hijos y a su esposa Daisy Anahí, despejando todas las dudas sobre una supuesta crisis marital.

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Eduin Caz desmiente fuerte accidente

A finales de enero de 2021, algunos medios de comunicación informaron que Eduin Caz sufrió un fuerte accidente y que su camioneta quedó destrozada.

Las imágenes del vehículo de Eduin Caz destrozado circularon por todas las redes sociales y alertaron a sus fans.

Horas más tarde, el integrante de Grupo Firme desmintió su supuesto accidente y hospitalización, asegurando que su tío y asistente fue el hombre que manejaba el carro.

Jorge Omar Cázares, tío de Eduin Caz, se reportó como estable, dejando un mal sabor de boca y preocupación entre el club de fans.

“Muchas gracias por preocuparse, pero todos estamos bien”, expresó el cantante de banda en un reciente video dirigido a sus 6.2 millones de seguidores en las redes sociales.

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