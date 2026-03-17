9 diseños de uñas lila que no puedes dejar pasar esta primavera 2026: te encantarán

Las tendencias en diseños de uñas para primavera 2026 siguen renovándose con tonos vibrantes que son muy favorecedores para cualquier ocasión. Este es precisamente una de las mayores ventajas del lila, un color que cuando se aplica en el manicure, da una luminosidad única a las manos de manera natural, por lo que es posible llevarlo a la escuela, al trabajo o hasta a salidas casuales.

Uñas para primavera 2026: 9 diseños que quedan hermosos en color lila

Base lisa con efecto lechoso . Si prefieres un look sofisticado sin que llegue a ser aburrido, entonces el manicure clásico con baño de color se volverá tu preferido



. Si prefieres un look sofisticado sin que llegue a ser aburrido, entonces Diseños de uñas lila con caritas felices . Para empezar la primavera 2026 con el mejor de los ánimos, dale una oportunidad a los modelos que traen ilustraciones alusivas a la felicidad. Pueden ser "happy face" con stickers o pintadas a mano alzada.



. Para empezar la primavera 2026 con el mejor de los ánimos, dale una oportunidad a los modelos que traen ilustraciones alusivas a la felicidad. Pueden ser "happy face" con stickers o pintadas a mano alzada. Manicure estilo "baby boomer". El hermoso degradado que distingue a los diseños de uñas baby boomer que todas aman por su delicadeza se transforma con una transición de lilas. Quedan bien en cortas y largas.

9 diseños de uñas color lila que le quedan a todas y son bellísimos|Pinterest

Con efecto "pincelada" . En caso de que prefieras algo más "artístico", dale una oportunidad a los estilos de "nail art" que buscan reflejar técnicas de pintura con esmaltes. Un ejemplo que no falla son los que parecen pinceladas accidentales.



. En caso de que prefieras algo más "artístico", dale una oportunidad a los estilos de "nail art" que buscan reflejar técnicas de pintura con esmaltes. Un ejemplo que no falla son los que parecen pinceladas accidentales. Diseños de uñas con flores minimalistas . Los modelos de manicure con flores están entre las tendencias de belleza más fuertes de la temporada , pero no siempre tienen que verse iguales. Prueba con ilustraciones minimalistas que se ven elegantísimas.



. , pero no siempre tienen que verse iguales. Prueba con ilustraciones minimalistas que se ven elegantísimas. Con pequeñas nubes dibujadas. Para llevar toda la magia de los cielos en las manos, los diseños de uñas discretos con ilustraciones en miniatura quedan hermosas

9 diseños de uñas color lila que le quedan a todas y son bellísimos|Pinterest

Manicure con animal print de vaquita . El animal print puede ser mucho más ingenioso cuando se recurre a versiones originales, como lo es cambiar los tonos clásicos. La textura de vaquita con lila y morado se ve muy linda.



. El animal print puede ser mucho más ingenioso cuando se recurre a versiones originales, como lo es cambiar los tonos clásicos. La textura de vaquita con lila y morado se ve muy linda. Cuadradas con mitad lila y mitad nude . Si quieres algo que llame la atención al instante, una apuesta segura son los diseños de uñas cuadradas nude y lila que se dividen por una línea recta de manera vertical. Incluso puedes agregar flores para marcar la división.



. Si quieres algo que llame la atención al instante, una apuesta segura son los que se dividen por una línea recta de manera vertical. Incluso puedes agregar flores para marcar la división. Diseños de uñas con efecto tornasol. El brillo nunca es suficiente cuando se trata de estilos de manicure que serán tendencia en la primavera 2026