Eduin Caz comparte su número de teléfono y enloquecen sus fans.

Eduin Caz es uno de los cantantes de música regional mexicana más populares del momento, cuyos éxitos como Ya Supérame y El Tóxico han cautivado a la audiencia.

EXCLUSIVA. Grupo Firme, grupo del momento, en los Premios de la Radio.

Junto a Grupo Firme, el cantante sinaloense ha logrado llenar grandes recintos como el Foro Sol con tres presentaciones en vivo en este mismo año.

Los fanáticos están al pendiente de la nueva música de Eduin Caz, además de las recientes polémicas con su esposa Daisy Anahy.

El intérprete de Pídeme recientemente sorprendió a todos sus fanáticos, pues compartió su número de celular en sus historias de Instagram.

“Les acabo de dejar mi número en la historia anterior y aquí les ando contestando”, expresó el mexicano en sus redes sociales, dejando a todos en shock.

Te puede interesar: ¿Eduin Caz y su esposa se separaron? Esta sería la prueba que lo confirma.

¿Por qué Eduin Caz compartió su número?

Decenas de usuarios de las redes sociales se han dado a la tarea de llamar a Eduin Caz, quien al parecer planeó toda una estrategia de marketing para un nuevo proyecto musical.

Y es que, cuando un fan marca al número de Eduin Caz, de inmediato suena una grabación del cantante promocionando su nuevo tema.

“Gracias por llamar... oye, te quiero enseñar un pedacito de nuestra nueva canción que vamos a estrenar y quiero que me digas queé te parece”, se escucha un mensaje con la voz del vocalista de Grupo Firme.

Grupo Firme se prepara para cautivar con un nuevo éxito a pesar de los rumores de separación que Jhonny Caz desmintió en nuestro programa Venga la Alegría Fin De Semana.

“No, no y no. Yo no me veo en un escenario sin mis hermanos. No, no creo, claro que no”, dijo sobre la supuesta separación de la banda de música regional mexicana, cuyos éxitos continúan rompiendo fronteras.

También te puede interesar: Jhonny Caz reveló si Grupo Firme se va a separar.