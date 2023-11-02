Eduin Caz responde si tiene una nueva relación tras ser exhibido

Eduin Caz sigue dando mucho de qué hablar, pues cabe recordar que desde que la banda Grupo Firme se encuentra entre las favoritas del público, las polémicas sobre la vida del vocalista no han parado de salir a la luz.

La polémica se ha vuelto a hacer presente en la vida de Eduin Caz, luego de que saliera a la luz una supuesta infidelidad del cantante con una mujer transgénero, tema que se ha vuelto tendencia en las redes sociales.

Eduin Caz, 6ix9ine y El Capi dieron la vuelta por la Ciudad de México.

Te puede interesar: Así anunció Eduin Caz su retiro de los escenarios

¿Qué dice Eduin Caz sobre los rumores de la supuesta relación?

En medio del escándalo que han ocasionado los rumores en redes sociales, Eduin Caz usó las redes sociales para mandar un fuerte mensaje, dejando claro que no tiene nada con la modelo Daniela Casas Martínez, quien es conocida en las redes sociales como ‘Mal portada’.

En su primera reacción, el vocalista de Grupo Firme compartió en su cuenta de Instagram, una foto en donde se le puede ver haciendo ejercicio, con la leyenda ‘Me dan risa’. Dicha situación, fue interpretada por su fans, quienes han asegurado que todo es falso.

Pero eso no fue todo, ya que al poco tiempo, el famoso compartió un mensaje en donde comentó que en estos momentos no está para enfocarse en un chisme de estos, ya que su principal objetivo es poder ayudar a las personas que fueron afectadas por el paso del huracán Otis en Acapulco.

Y por favor, dejen de estar molestando con esas tonteras de chismes que estoy ocupado buscando cómo ayudar a mi gente de Acapulco. Gracias

También te puede interesar: Grupo Firme se despide de uno de sus integrantes: ¿Quién es su sustituto?

Por el momento, el cantante no ha dado más información sobre los rumores que nuevamente están empañando su carrera, ya que no es la primera ocasión que tienen un escándalo por tener parejas sentimentales fuera del matrimonio.

