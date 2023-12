Eduin Caz revela que sufrió un accidente tras una noche de copas

Eduin Caz se había mantenido lejos de las polémicas; sin embargo, otra vez ha vuelto a dar de qué hablar. A pesar de estar alejado de los escenarios, el líder y vocalista de Grupo Firme, ha vuelto a protagonizar un nuevo escándalo, gracias a su gusto por la fiesta y el alcohol.

Al parecer fracasó en su intento por alejarse del alcohol y los excesos, pues el cantante recientemente sufrió un percance y terminó con una herida en el rostro, todo por irse de fiesta.

¿Qué le pasó a Eduin Caz? A través de sus historias de Instagram, el intérprete de “El tóxico”, “En tu perra vida”, “Qué onda perdida”, “Se fue la pantera”, “Ya supérame” y “Calidad”, entre muchas otras, compartió una serie de videos y fotografías en las que reveló que se encontraba de fiesta en Mazatlán.



Horas más tarde, Eduin Caz volvió a publicar otras imágenes, pero después de su accidente. En la imagen, el cantante reveló que la fiesta estuvo tan buena, que no sabía lo que le había pasado en el rostro, el cual traía golpeado.

Esto dejó entrever que se le pasaron las copas, por ello tuvo que preguntarle a sus conocidos qué le había pasado o cómo se provocó dicha herida en el rostro. En otro video, el cantante apareció con cara de desvelado y narró lo que sus amigos le contaron sobre el fuerte golpe.

“Que me pegué un tiro con la escalera, dicen, no más (risas)”, dijo Eduin Caz. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y únicamente se hizo una ligera herida en la frente.

Eduin Caz explica que fue lo que le pasó pic.twitter.com/nOxd4mE35g — señora chisma (@sritachisma) December 2, 2023

¿Grupo Firme está de regreso?

Hasta el momento, se desconoce qué pasará con Eduin Caz y Grupo Firme; sin embargo, al parecer le tienen una sorpresa a sus fans, pues antes de irse de fiesta, el cantante compartió que se encontraba en un estudio de grabación junto a sus compañeros, por lo que se sospecha que estarían trabajando en nueva música. Además de eso, a través de la página oficial de Grupo Firme, se anunció el próximo estreno de “XL”, tema que saldrá, el 8 de diciembre.