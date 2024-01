Elton John se convierte en artista EGOT, ¿qué significa esto?

Luego de ganar su primer Emmy por la transmisión de su concierto de despedida desde el estadio de los Dodgers en Los Angeles, Elton John se unió al muy pequeño grupo de artistas que han ganado los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo, nos referimos a un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, categoría conocida como EGOT.

El cantante de 76 años recibió el Emmy por la transmisión en directo de su concierto de despedida ‘Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium’, a través de la plataforma digital Disney+. se convirtió en el artista número 19 en conseguirlo y se une a la lista donde lo acompañan figuras como Mel Brooks, Andrew Lloyd Webber, Rita Moreno, Viola Davis, entre otros.

“Me siento increíblemente honrado de haberme unido al increíble y talentoso grupo de ganadores EGOT esta noche. El camino de este trayecto lo he llenado con pasión, dedicación y el inquebrantable apoyo de mis seguidores alrededor del mundo”, explicó el cantante en un comunicado publicado en redes sociales ya que no pudo asistir a la gala de los premios Emmy en el teatro Peacock de Los Angeles, California.

Cabe mencionar que hasta el momento, Elton John ha ganado cinco premios Grammy, un Tony a la mejor partitura original por “Aida” y dos Oscar por canciones de “El Rey León” ("Can You Feel the Love Tonight") y “Rocketman” ("I’m Gonna) Love Me Again").

El primer ganador del EGOT fue Richard Rodgers, tardó 17 años en conseguirlo, Robert Lopez es el artista que lo obtuvo más rápido, y quienes más han tardado son Audrey Hepburn, le tomó 41 años, y Helen Hayes, 45 años.

Famosos que han ganado los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony (EGOT)

Mel Brooks

Premios Emmy

“The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special” (1967)

“Mad About You” (1997, 98, 99)

Premios Grammy



“The 2000 Year Old Man In The Year 2000" (1998)

“Recording The Producers - A Musical Romp With Mel Brooks” (2001)

Mejor álbum de espectáculo musical, “The Producers” (2001)

Premio de la Academia

“The Producers” (1969)

Premios Tony

“The Producers” (2001)

Whoopi Goldberg

Premios Emmy

“Beyond Tara: The Extraordinary Life of Hattie McDaniel” (2002)

“The View” (2009)

Premio Grammy



“Whoopi Goldberg - Original Broadway Show Recording” (1985)

Premio de la Academia

“Ghost” (1991)

Premio Tony

“Thoroughly Modern Millie” (2002)

Richard Rodgers

Premio Emmy

“Winston Churchill: The Valiant Years” (1962)

Premios Grammy

“The Sound of Music” (1960)

“No Strings” (1962)

Premio de la Academia

“State Fair” (1945)

Premios Tony

“Pacífico Sur” (1950)

“El rey y yo” (1952)

“Sonrisas y lágrimas” (1960)

“Sin ataduras” (1962)

Premio especial (1962) / (1972)

Premio en memoria de Lawrence Langner por su trayectoria distinguida en el teatro estadounidense (1979)

Helen Hayes

Premio Emmy

Mejor actriz (1953)

Premio Grammy

“Grandes documentos estadounidenses” (1976)

Premios de la Academia

“El pecado de Madelon Claudet” (1932)

“Aeropuerto” (1971)

Premios Tony

“Feliz cumpleaños” (1947)

“Time Remembered” (1958)

Premio en memoria de Lawrence Langner por su trayectoria distinguida en el teatro estadounidense (1980)

Rita Moreno

Premios Emmy

“The Muppet Show” (1977)

“The Rockford Files” (1978)

Premio Grammy

“The Electric Company” (1972)

Premio de la Academia

“West Side Story” (1962)

Premio Tony

Mejor actriz destacada en una obra de teatro, “The Ritz” (1975)

John Gielgud

Premio Emmy

“Summer’s Lease” (1991)

Premio Grammy

“Ages Of Man - Readings From Shakespeare” (1979)

Premio de la Academia

“Arthur” (1982)

Premios Tony

Premio especial (1959)

“Big Fish, Little Fish” (1961)

Audrey Hepburn

Premio Emmy

“Jardines del mundo con Audrey Hepburn” (1993)

Premio Grammy

“Cuentos encantados de Audrey Hepburn” (1993)

Premios de la Academia

“Vacaciones en Roma” (1953)

Premio humanitario Jean Hersholt (1993)

Premio Tony

“Ondine” (1954)

Marvin Hamlisch

Premios Emmy

“Barbra: The Concert” (1995)

“AFI’s 100 Years... 100 Movies: America’s Greatest Movies” (1999)

“Timeless: Live in Concert” (2001)

Premios Grammy

“The Way We Were” (1974)

“The Entertainer” (1974)

Mejor nuevo artista (1974)

Premios de la Academia

“The Way We Were” (1974)

“The Sting” (1974)

Premio Tony

“A Chorus Line” (1976)

Jonathan Tunick

Premio Emmy

“La noche de las 100 estrellas” (1982)

Premio Grammy

“No One Is Alone” (1988)

Premio de la Academia

“A Little Night Music” (1978)

Premio Tony

“Titanic” (1997)

Mike Nichols

Premios Emmy

“Wit” (2001)

"Ángeles en América” (2004)

Premio Grammy

“An Evening With Mike Nichols and Elaine May” (1961)

Premio de la Academia

“El graduado” (1968)

Premios Tony

“Descalzos en el parque” (1964)

“Luv” y “The Odd Couple” (1965)

“Plaza Suite” (1968)

“El prisionero de la Segunda Avenida” (1972)

“Annie” (1977)

“The Real Thing” (1984)

“Monty Python’s Spamalot” (2005)

“Arthur Miller’s Death of a Salesman” (2012)

Scott Rudin

Premios Emmy

“He Makes Me Feel Like Dancin” (1984)

Premio Grammy

“The Book of Mormon” (2011)

Premio de la Academia

“No Country for Old Men” (2008)

Premios Tony

“Pasión” (1994)

“Copenhague” (2000)

“The Goat or Who Is Sylvia?” de Edward Albee. (2002)

“La duda” (2005)

“The History Boys” (2006)

“God of Carnage” (2009)

“Fences” (2010)

“El Libro de Mormón” (2011)

“Arthur Miller’s Death of a Salesman” (2012)

“A Raisin in the Sun” (2014)

“El curioso incidente del perro a medianoche” (2015)

“Skylight” (2015)

“The Humans” (2016)

“A View from the Bridge de Arthur Miller” (2016)

Robert Lopez

Premios Emmy

“Wonder Pets!” (2008)

“Wonder Pets!” (2010)

Premios Grammy

“The Book of Mormon” (2011)

“Frozen” (2014)

Premio de la Academia

“Let It Go” (2014)

“Recuérdame” (2018)

Premios Tony

“Avenue Q” (2004)

“El Libro de Mormón” (2011)

Andrew Lloyd Webber

Premio Emmy

“Jesus Christ Superstar Live in Concert” (2018)

Premios Grammy

“Evita” (1980)

“Cats” (1983)

Mejor composición contemporánea (1986)

Premio Grammy leyenda (1990)

Premio de la Academia

Mejor canción original, “You Must Love Me” (1996)

Premios Tony

“Evita” (1980)

“Cats” (1983)

“El fantasma de la ópera” (1988)

“Sunset Boulevard” (1995)

Logro de por vida en el teatro (2018)

John Legend

Premio Emmy

“Jesus Christ Superstar Live in Concert” (2018)

Premios Grammy

Mejor nuevo artista (2006)

“Get Lifted” (2006)

“Gente ordinaria” (2006)

“Heaven” (2007)

“Family Affair” (2007)

“Stay With Me (By the Sea)" (2009)

“Shine” (2011)

“Hang on in There” (2011)

“Wake Up!” (2011)

“Glory” (2016)

Premio de la Academia

“Glory” (2015)

Premios Tony

“Jitney” (2017)

Tim Rice

Premios Emmy

“Jesus Christ Superstar Live in Concert” (2018)

Premios Grammy

“Evita” (1981)

“Aladdin” (1994)

“Elton John and Tim Rice’s Aida” (2001)

Premio de la Academia

“A Whole New World” (1993)

“Can You Feel the Love Tonight” (1995)

“You Must Love Me” (1997)

Premios Tony

“Evita” (1980)

“Aida” (2000)

Alan Menken

Premio Emmy

“Cartoon All-Stars to the Rescue” (1990, no competitivo)

“Waiting in the Wings” de “Rapunzel’s Tangled Adventure” (2020)

Premios Grammy

“La Sirenita: Banda sonora original de Walt Disney Records” (1991)

“La Bella y la Bestia: Banda sonora original de la película” (1993)

“Aladdin: Original Motion Picture Soundtrack” (1994)

“Colors of the Wind” (1996)

“I See the Light” (2012)

Premios de la Academia

Mejor banda sonora original, “La Sirenita” (1989)

Mejor canción y partitura original, “La Bella y la Bestia” (1991)

Música, “Aladdin” (1992)

Mejor banda sonora, “Pocahontas” (1995)

Premios Tony

“Newsies” (2012)