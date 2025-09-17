Impactante confesión: exparticipante de Survivor México revela que intentó quitarse la vida, “Quería dejar de sufrir”

Aarón Albores, conocido por su paso por Survivor México: Héroes y villanos y también por Acapulco Shore, rompió el silencio con una confesión profunda y dolorosa: en el pasado, estuvo a punto de quitarse la vida.

El exreality, más conocido como ‘El Capitán’, compartió este capítulo íntimo en una entrevista reciente para una revista de espectáculos, donde habló sin filtros sobre cómo la depresión y la ansiedad lo arrastraron hasta tocar fondo.

Aarón Albores cuenta por qué pensó en acabar con su vida

Con 30 años recién cumplidos, Aarón se sintió estancado. Pese a haber sido campeón de fútbol americano, graduado como arquitecto y haber tenido momentos brillantes en televisión, su mente le jugó una mala pasada.

“Pasé días en los que me sentía como en un cuarto sin luz. No sabía hacia dónde caminar”, confesó.

Facebook/Aarón Albores Capitán Aarón Albores “El Capitán” de Survivor México pensó en el suicidio

El ahora cantante de reguetón describió cómo su ansiedad fue creciendo poco a poco, hasta que colapsó. Hubo un día en particular en el que decidió despedirse de su familia y salir a caminar sin rumbo, con la idea de desaparecer. Recorrió 20 kilómetros en silencio, creyendo que así se apagaría su sufrimiento.

¿Cómo superó la depresión el exparticipante de Survivor México?

Aarón asegura que nunca recurrió a pastillas, alcohol o drogas. Su única “salida” fue andar. Afortunadamente, ese acto también le sirvió para reflexionar. Sus seres queridos, angustiados, llamaron a la policía cuando no supieron de él, pero todo terminó sin tragedia.

Gracias a terapias, al deporte y al acompañamiento de sus amistades, comenzó a salir adelante. Reveló que incluso intentó mandar señales de ayuda, pero nadie supo leerlas. “Dije que quería visitar a ‘amigos’ con depresión… pero en realidad, esos amigos era yo”, reconoció con franqueza.

Cómo Survivor México ayudó al Aarón Albores a reencontrarse con su esencia

La experiencia en Survivor fue transformadora. Aunque Aarón Albores enfrentó duras condiciones, hambre y hasta una lesión abdominal por sus hernias, asegura que el reality le devolvió el sentido. “Desperté de una manera impresionante. Aprendí a no guardarme las cosas y a valorar mi cuerpo y mi entorno”, dijo.

Facebook/Aarón Albores Capitán Pocos saben que el Capitán de Survivor México estuvo a punto de quitarse la vida

En esta última temporada, decidió dejar a un lado los personajes y mostrarse tal como es. Entró con la intención de ser auténtico, de compartir su espíritu guerrero y de conectar desde lo humano.

¿Quién es Aarón Albores?

Aarón Albores, también llamado “Capitán”, es arquitecto, cantante de música urbana y exdeportista. Participó en Acapulco Shore en 2021, y desde entonces ha alternado los reflectores con su carrera musical. Actualmente, tiene más de 90 mil seguidores en Instagram y planea operarse antes de que acabe el año para retomar el ejercicio con fuerza.