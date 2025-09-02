“Estabas hecho para ser el ganador”: Sergio Torres se felicita por ganar Survivor México 2025

Tras 127 días de intensas pruebas, Sergio Torres se convirtió en el gran ganador de Survivor México: Héroes y Villanos en su edición 2025. El flamante vencedor no ocultó su alegría y se felicitó por llegar al final y esforzarse para quedarse con el gran premio.

Sergio Torres se convirtió en el vencedor del popular reality show de Azteca UNO y se hizo acreedor del premio de dos millones de pesos. Survivor México 2025 tuvo así un cierre de lujo tras semanas en que las duras pruebas y el esfuerzo de los competidores revolucionaron a los televidentes.

¿Qué dijo Sergio Torres tras su triunfo en Survivor México?

Al recibirse de campeón, Sergio Torres se vio envuelto en una gran emoción luego de pasar 127 días enfrentando al hambre, duros retos, traiciones y la difícil tarea de resistir. “Cada paso, por pequeño que parezca, te acerca más a lo que sueñas”, es una de las primeras expresiones del nuevo campeón.

En sus redes sociales se han multiplicado las publicaciones en las que se detalla cómo fue el camino que llevó a Sergio Torres a convertirse en el ganador de Survivor México 2025. “Valió la pena cada maldito segundo que pasé”, remarcó el campeón.

¿Sergio Torres se autofelicita?

Los halagos hacia Sergio Torres no solo abundaron en la pantalla de Azteca TV sino que en las redes sociales se multiplican los comentarios que destacan sus estrategias y modo de valerse dentro del reality. Es en este marco que la producción de Survivor México 2025 le preguntó qué le diría a su “yo campeón” y su respuesta emocionó:

“Lo que le diría a mi Sergio del futuro cuando esté ganando Survivor es ¡Felicidades lo has logrado! Tanto esfuerzo, tanta concentración, tanta resistencia, tanta diversión, al final lo has hecho increíble y no pudo ser de otra manera porque tú estabas hecho para ser el ganador. Felicidades!”, sentenció Sergio Torres con la mirada fija en el lente de la cámara.