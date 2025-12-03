Survivor México: Frida Urbina revela polémicos audios de su expareja

La quinta temporada de Survivor México terminó con el campeonato de Kenta, sin embargo, una de las participantes que dio mucho de qué hablar fue la influencer Frida Urbina, quien ingresó como refuerzo de lujo al reality show comandado por Carlos Guerrero; y aunque muchos pensaron que no lograría sobrevivir tantas semanas, la realidad es que la creadora de contenido sorprendió a muchos con sus capacidades para sobrevivir en las playas de República Dominicana.

Frida Urbina revela audios polémicos por parte de su expareja

A través de su cuenta oficial de Threads, fue como la exparticipante de Survivor México dio a conocer los audios que le mandó su expareja; aunque no dice el nombre, algunos de sus fanáticos piensan que es Abel Robles, con quien estuvo casada desde el 30 de julio de 2024, pero hicieron oficial su divorcio en el mes de octubre del 2025.

“Más de 10 años me ha costado hacer este video, y los mensajes que recibo son: ´qué bueno que te sabes ir a la primera, ¿cómo le haces´. Para mí es gracioso y digo: ´si supieran´. Recientemente hice un cambio de celular y encontré una nota de voz, pero me llamó mucho la atención lo que decía esto”, comentó Frida en su video.

Tras este intro, la exparticipante de Survivor México sacó su móvil y le dio play a este mensaje de voz, donde parece que, quien habla, le grita y la insulta es Abel Robles, su exmarido, a quien le habría pedido el divorcio luego de que le dieran a conocer que durante un viaje al extranjero, el sujeto al parecer le habría sido infiel.

Debido a las groserías e insultos que contiene el material, no escribiremos lo que dice este video, pero a continuación te dejaremos el video donde se escucha todo lo que le dice este sujeto a la influencer cuando al parecer eran novios y que al parecer, la habría violentado previo a su nota de voz.

https://www.threads.com/@fridaurbinaa/post/DRxCdljkamX?xmt=AQF02wXfG4_xiV-ZZFQg_S78Hncu1ye-v6u90iuE773GbcvKgm18O4SDDpeu7gz0rvBYi9lZ&slof=1

¿Quién es Abel Robles, el exesposo de Frida Urbina?

Abel Robles Cortés es el exesposo de Frida Urbina, nació el 16 de julio de 1995 en México, este personaje ganó popularidad luego de participar en las temporadas 10 y 11 de un programa de entretenimiento. De acuerdo con algunos medios, el también influencer es fisicoculturista, y subía videos sobre consejos de salud a sus redes sociales.