Después de semanas de pruebas extremas, hambre y estrategia, los finalistas de Survivor México 2025 regresan a sus casas completamente cambiadas.
Como en cada temporada, los participantes tuvieron que enfrentar calor extremo, pruebas agotadoras y una alimentación limitada. Mira el impresionante cambio que tuvieron.
Agustín Fernández ha participado en diferentes realities shows, pero nunca en uno tan extremo como Survivor.
Hasta el mismo finalista se sorprendió al verse al espejo cuando fue eliminado de Survivor México 2025.
Esmeralda Zamora. La única mujer que llegó a la final de Survivor México 2025.
A pesar de pasar largo tiempo en Survivor México 2025, sus cambios no son tan visibles como lo fue en sus compañeros varones. Aun así, se percibe el desgaste por vivir situaciones extremas.
Kenta Sakurai. De modelar paso a vivir una de las experiencias más extremas en su vida al formar parte de Survivor México 2025.
Con la barba crecida, el cabello más largo y más delgado que en un inicio, pero siempre con la frente en alto hasta el final.
Sargento Rap. Aunque él ya tenía barba, lo cambió física y mentalmente el hecho de formar parte de Survivor México 2025.
El Sargento lucía más delgado y con más barba, pero siempre fuerte ante las adversidades.
Sergio Torres. Ya se había enfrentado al lo complejo del reality de Survivor México, pues se convirtió en finalista de la cuarta temporada.
Con los kilos de menos, la barba aún más crecida y el cabello sin arreglar logró convertirse en el ganador definitivo de la sexta temporada de Survivor México 2025.
Tadeo Fernández. El músico puede ser uno de los participantes que tuvieron un cambio más radical que el resto de participantes.
Su aspecto físico que obtuvo al llegar a la final fue impresionante, parecía una persona completamente distinta a la que inició el reality.
Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025: Héroes vs. Villanos
La temporada Héroes vs. Villanos de Survivor México 2025 llegó a su gran final. Esta temporada nos dio mucho drama, acción, traiciones y sobre todo resistencia física. Más allá de la estrategia, hay algo que impacta mucho a los seguidores del reality y es el impactante cambio físico de los finalistas después de semanas sobreviviendo a condiciones extremas.