Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025: Héroes vs. Villanos

Después de semanas de pruebas extremas, hambre y estrategia, los finalistas de Survivor México 2025 regresan a sus casas completamente cambiadas.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Como en cada temporada, los participantes tuvieron que enfrentar calor extremo, pruebas agotadoras y una alimentación limitada. Mira el impresionante cambio que tuvieron.
002 Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025_ Héroes vs. Villanos.jpg
Agustín Fernández ha participado en diferentes realities shows, pero nunca en uno tan extremo como Survivor.
Crédito: Agustin Fernandez Ramos Instagram | @agud.fernandezr
003 Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025_ Héroes vs. Villanos.jpg
Hasta el mismo finalista se sorprendió al verse al espejo cuando fue eliminado de Survivor México 2025.
Crédito: Agustin Fernandez Ramos Instagram | @agud.fernandezr
004 Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025_ Héroes vs. Villanos.jpg
Esmeralda Zamora. La única mujer que llegó a la final de Survivor México 2025.
Crédito: Esmeralda Zamora IG | @esmezamoral
005 Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025_ Héroes vs. Villanos.jpg
A pesar de pasar largo tiempo en Survivor México 2025, sus cambios no son tan visibles como lo fue en sus compañeros varones. Aun así, se percibe el desgaste por vivir situaciones extremas.
Crédito: Esmeralda Zamora IG | @esmezamoral
006 Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025_ Héroes vs. Villanos.jpg
Kenta Sakurai. De modelar paso a vivir una de las experiencias más extremas en su vida al formar parte de Survivor México 2025.
Crédito: Kenta Sakurai 桜井健太 IG | @kentasakura
007 Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025_ Héroes vs. Villanos.jpg
Con la barba crecida, el cabello más largo y más delgado que en un inicio, pero siempre con la frente en alto hasta el final.
Crédito: Crédito: Kenta Sakurai 桜井健太 IG | @kentasakura
008 Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025_ Héroes vs. Villanos.jpg
Sargento Rap. Aunque él ya tenía barba, lo cambió física y mentalmente el hecho de formar parte de Survivor México 2025.
Crédito: Sargento Rap IG | @sargentorap_oficial
009 Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025_ Héroes vs. Villanos.jpg
El Sargento lucía más delgado y con más barba, pero siempre fuerte ante las adversidades.
Crédito: Sargento Rap IG | @sargentorap_oficial
010 Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025_ Héroes vs. Villanos.jpg
Sergio Torres. Ya se había enfrentado al lo complejo del reality de Survivor México, pues se convirtió en finalista de la cuarta temporada.
Crédito: Sergio Torres IG | @sergio_torres_of
011 Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025_ Héroes vs. Villanos.jpg
Con los kilos de menos, la barba aún más crecida y el cabello sin arreglar logró convertirse en el ganador definitivo de la sexta temporada de Survivor México 2025.
Crédito: Sergio Torres IG | @sergio_torres_of
012 Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025_ Héroes vs. Villanos.jpg
Tadeo Fernández. El músico puede ser uno de los participantes que tuvieron un cambio más radical que el resto de participantes.
Crédito: Tadeo Fernandez IG | @tadeo.hommie
013 ¿Quién es Alex Garza_ Co-conductora de La Granja VIP México 2025.jpg
Su aspecto físico que obtuvo al llegar a la final fue impresionante, parecía una persona completamente distinta a la que inició el reality.
Crédito:

Este es el antes y después de los finalistas de Survivor México 2025: Héroes vs. Villanos

La temporada Héroes vs. Villanos de Survivor México 2025 llegó a su gran final. Esta temporada nos dio mucho drama, acción, traiciones y sobre todo resistencia física. Más allá de la estrategia, hay algo que impacta mucho a los seguidores del reality y es el impactante cambio físico de los finalistas después de semanas sobreviviendo a condiciones extremas.

Survivo
