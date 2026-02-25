Nueva York: Los 9 lugares para encontrar el mejor café

Catie Kelly, ex vicepresidenta ejecutiva de Lonely Planet, reside en Nueva York desde el 2023 y su pasión por encontrar la taza perfecta de café la llevó a una misión ambiciosa: reconocer los mejores lugares para disfrutar de esta bebida. Su reto fue claro y exigente: beber 100 tazas de café en 100 cafeterías distintas.

¿Cuáles son los mejores lugares de Nueva York para tomarse un café?

A continuación, se presenta el top 9 de los mejores lugares para tomarse un café en Nueva York, basado en la experiencia de quien ha recorrido el mundo evaluando destinos:

Interlude

Para Kelly, el mejor es el "latte helado cremoso". Este lugar destaca por contar con el "hielo perfecto", un detalle técnico que los verdaderos amantes del café frío saben apreciar. Se recomienda pedirlo con un scone de mantequilla y miel. En Interlude tuestan el café de George Howell Coffee y cuentan con dos ubicaciones clave: una en la calle Hudson y otra en la calle Murray.

Stumptown

Un referente que nunca falla. Aquí la recomendación es directa: pide el café de Seattle. Aunque Kelly menciona que la leche de avena es "bastante estándar", la calidad del grano mantiene a esta cafetería en su lista de favoritas.

Devoción

Con sedes en Williamsburg, Centro de Brooklyn, Dumbo, Flatiron, NoMad y Midtown, este lugar es un orgullo hispano. "Aunque siempre hay fila, el servicio y el trato al público es el mejor". Si te gusta el café suave, este es el sitio ideal. Se recomienda pedirlo con leche de pistacho, aprovechando que utilizan café colombiano de la más alta calidad.

Beanmonger

Este establecimiento ha logrado destacar en una ciudad saturada de opciones. Según la experta, ofrecen un "café de primera y con un concepto bien pensado", ideal para quienes buscan una experiencia más artesanal y estructurada.

Koré Coffee

Ubicado en el corazón de Chinatown. Para Kelly, este fue el más impresionante del reto porque está hecho con café estándar, pero su preparación es magistral. Lo más delicioso fue el tiramisú latte, al cual describió como “una delicia de otro nivel, una de las mejores cosas de toda la aventura”.

Caffe Paradiso

La atmósfera aquí es distinta y sofisticada. Esta cafetería está organizada como un bar, lo que permite una dinámica social diferente mientras se disfruta de una extracción perfecta.

Café Kobrick

El éxito de este lugar es histórico: la cafetería tiene 100 años, siendo una de las más antiguas de la ciudad. Cuatro generaciones han manejado el negocio y “han tenido el mismo maestro tostador durante más de 30 años”. Kelly lo recomienda en su versión de latte helado.

café

WatchHouse

Ubicado en Midtown, es la opción para quienes buscan potencia en el paladar. Su café se define como "más intenso, dulce y cremoso", ideal para un impulso de energía a mitad del día.

Espresso de la Novena Calle

Con ubicaciones en East Village, Gowanus y Long Island City, es una parada técnica obligatoria para los puristas del espresso que buscan consistencia y sabor local.

¿Qué otras cafeterías es recomendable visitar?

Además del top 9, la aventura de las 100 tazas dejó otras recomendaciones valiosas que vale la pena explorar en este 2026: Blue Bottle, Butler Bakeshop, Drip, Coffee Rx, Copper Mug, Hungry Ghost, Irving Farm, La Cabra, Partners, PlantShed, Plowshares, Poppy's, Variety y White Noise.

Café Punta del Cielo se suma al #Juguetón, el gran café de #México.

Lee también: ¿Quién es Rafael Olarra? El argentino ex de Luke Evans y que ahora lo relacionan con Pedro Pascal

