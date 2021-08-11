EL TIGRE TOÑO®, MELVIN®, Y SAM® ESTÁN Y SEGUIRÁN ESTANDO SIEMPRE CERCA DE TI.

Estamos seguros de que cuando escuchas los nombres Tigre Toño®, Melvin® y Sam® se te vienen a la mente miles de recuerdos de tu infancia, pues sabemos lo importantes que han sido estos emblemáticos personajes para ti y del lugar que ocupan en tu corazón. Con ellos, compartiste miles de desayunos antes de ir a la escuela, ¿y a poco no? son tan geniales y divertidos que se volvieron tus mejores amigos.

Estamos felices de compartirte que el amigable Tigre Toño®, el inquieto elefante Melvin® y el colorido tucán Sam® tienen un mensaje para ti. “Hemos sido amigos de toda la vida, por eso queremos que nos sigas en esta nueva aventura llena de diversión y enerrrgía”, comenta el Tigre Toño®.

Los personajes de Kellogg’s® han estado, están y seguirán estando #SiempreCercaDeTi. No importa cuantos años tengas, ni cuál de los tres sea tu favorito, ellos siguen y seguirán siendo parte de tu vida, ahora también a través de nuevos lugares para seguir divirtiéndote con sus nuevas aventuras.

“Para Kellogg’s®, es muy importante estar siempre cerca de las familias mexicanas, pues nos han acompañado por muchas décadas y han sido testigos de momentos importantes en la vida de nuestros personajes. Somos una empresa que siempre se ha destacado por la innovación y creatividad, por eso creamos #SiempreCercaDeTi, una campaña que tiene como objetivo principal reforzar el vínculo que existe entre nuestros consumidores y nuestros icónicos Tigre Toño®, Melvin® y Sam® para seguir construyendo memorias y momentos felices juntos”. Comentó Edgar Nelo, Director de Mercadotecnia para Kellogg’s® México.

Desde hace más de 100 años en Kellogg’s® nos hemos comprometido a buscar en todo momento, el bienestar integral de nuestros consumidores y desde entonces, hemos trabajado incansablemente en ir más allá de los límites y de las fronteras. Es por esta razón que a partir de este año también podrás encontrar a nuestros icónicos personajes a través de diferentes espacios.

Gracias al amor que sabemos que les tienes a tus personajes favoritos, hemos creado algunas sorpresas que te harán sentir más cerca de ellos y estamos seguros de que te encantarán. Prepárate porque el Tigre Toño®, Melvin® y Sam® están y seguirán estando #SiempreCercaDeTi.

Si deseas conocer más detalles, no te olvides de seguirnos en nuestra nueva cuenta de Instagram @amigoskelloggs.

Acerca de nuestros personajes:

Pocos saben que el primer personaje que apareció en los empaques es el Tigre Toño®. Nació en 1952 ganando un concurso de popularidad, en el cual fue elegido como el personaje que sería colocado en los empaques de un nuevo cereal: Kellogg’s® Sugar Frosted FlaKes of Corn™ (Zucaritas®). Fue tan buena la aceptación de Toño®, que gracias a su personalidad y energía, fue nombrado embajador de buena voluntad de Kellogg´s®. El Tigre Toño® es energético, amable, cordial y muy optimista ante los retos, disciplinado y determinado. Siempre está listo para cualquier desafío, es proactivo, guía, ayuda e inspira y le encanta jugar y hacer deporte inspirándonos a tener autoconfianza y dar lo mejor de nosotros mismos.

Uno de los personajes consentidos, por su dinamismo y su gusto hacia el sabor chocolate, es Melvin®, que en 1959 se integró a la familia Kellogg’s® con Choco Krispis® y no ha parado de compartir aventuras y explorar nuevas actividades. La familia de Melvin® viene de una isla de África llamada Chocombo, un lugar en donde solo habitan elefantes y en donde los ríos son de Chocoleche. Sus papás decidieron mudarse a México y tiene una vida normal: va a la escuela, juega mucho y le gusta mucho su clase de robótica y patinar, aunque no es muy bueno bailando. Tiene un grupo de amigos con los que hace muchas cosas y a los que motiva para seguir haciendo cosas nuevas. Es muy sociable, extrovertido, ingenioso y le gusta imaginar para hacer cosas a lo grande. Sus maestros dicen que es difícil que se mantenga quieto porque siempre está buscando cosas nuevas qué hacer.

Finalmente, el más colorido de los personajes llegó en 1963 para ser protagonista de las cajas de Froot Loops®; Sam® el tucán también es de los consentidos pues siempre tiene historias que contar y una gran sonrisa para compartir. Hasta 1987 se llamaban Fruti LupisTM, y el personaje era Iván® el Tucán, ese mismo año cambió su nombre a Sam® el tucán. Un dato curioso es que los colores del pico de Sam® son los colores originales de los loops. Sam® es un tucán amigable y divertido, a quien le gusta convivir con los pequeños; es juguetón, simpático, expresivo, curioso y capaz de enfrentar las historias más emocionantes cuando busca el delicioso sabor de Froot Loops® de Kelloggs®. Sam® es creativo, inteligente y optimista, siempre logra lo que se propone. A él le encanta divertirse con sus sobrinos, quienes, al igual que los niños, disfrutan de Froot Loops®. Su búsqueda de los aritos con sabor a frutas siempre termina en situaciones divertidas y haciendo nuevos amigos.