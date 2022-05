VIDEO: Eleazar Gómez confesó que perdió la esperanza en prisión.

Eleazar Gómez visitó nuestro foro de Venga la Alegría para hablar sobre cómo enfrentó sus días en prisión tras la agresión a Stephanie Valenzuela a finales de 2020.

EXCLUSIVA. Eleazar Gómez vino a cantarnos en el foro de Ventaneando.

En exclusiva para VLA , el actor y cantante habló sobre uno de los episodios más turbios de su vida personal.

“La verdad es que ha sido un proceso de encuentro conmigo mismo, de replantearme muchísimas situaciones de mi vida, de tomar conciencia de muchas otras cosas, ha sido algo espiritualmente hermoso este proceso que he podido pasar de mí persona. He encontrado mucha paz y mucha tranquilidad”, declaró a este programa.

“Me siento muy bendecido por esta oportunidad que me presenta la vida. Me estoy esforzando día a día para ser una mejor persona, no solo en mi vida, sino en mi entorno, llevando paz y tranquilidad a mis seres queridos”, dijo.

Eleazar Gómez confiesa que continúa en terapia

El actor también nos presentó su nuevo tema BB Bésame en colaboración con Milo Campos, pero antes de refugiarse en la música, vivió complicados momentos en prisión.

“En algún momento llegué a perder la esperanza, pero creo que de eso se trata la vida, no importa cuantas veces nos caigamos, sino la manera en que nos levantamos y la manera en que afrontamos la vida después de cualquier circunstancia difícil”, declaró.

Por último, Gómez expresó que sigue tomando terapia y que quiere ser un mejor hombre con “el amor de su familia, madre, hermana y Dios”.

“Sigo en mis terapias, que han sido un proceso bonito y llevo un poquito más de un año con ellas. Me han hecho mucho bien, ayudan a crecer como persona y ayudan a replantearte mucho. Eso me ha ayudado a crecer y a poder estar en paz conmigo”, concluyó.

