Elizabeth Olsen pone una condición para volver como la Bruja Escarlata

¿Pues no que siempre no? Elizabeth Olsen ha vuelto a pronunciarse sobre su participación en el MCU y ha dejado entrever que no tendría ningún problema en volver a dar vida a la Bruja Escarlata, siempre y cuando se cumpla una crucial condición. ¡Aquí los detalles!

¿Elizabeth Olsen volverá a ser la Bruja Escarlata?

Recientemente, Elizabeth Olsen declaró para FM104 que sí ha disfrutado interpretar a la Bruja Escarlata siempre y cuando sepan qué hacer con su personaje. Así lo declaró la actriz estadounidense:

Es un personaje que me encanta interpretar cuando hay una forma de hacerlo bien, y creo que he tenido la suerte de que cuando empecé me usaron bien. Creo que la gente no supo qué hacer conmigo durante un tiempo por allí... si hay una buena manera de hacerlo siempre estaré feliz de regresar.

En esta declaración, Elizabeth Olsen hace evidente que en algún momento no sintió que la Bruja Escarlata fuera bien llevada. ¿Habrá sido así?

¿Elizabeth Olsen ya no quiere ser la Bruja Escarlata?

Recordemos que antes de esta reciente declaración, fue la misma Elizabeth Olsen quien pedía un respiro de su fundamental personaje del MCU. En agosto del 2023, la actriz que diera vida a Wanda Maximoff declaraba para The Times que necesitaba interpretar otros personajes para encontrar un cierto balance. Además, estaba preocupada porque el público sólo la asociara al personaje de la Bruja Escarlata. Cabe mencionar que la actriz de 35 años durante algunos años sólo trabajó para el MCU.

Estoy tratando de averiguar... Porque, específicamente en los últimos cuatro años, mi trabajo ha sido Marvel. No quiero... no es que no quiera que se me asocie sólo con este personaje. Pero realmente siento que necesito construir otras cosas para crear un equilibrio. Tengo muchas ganas de hacer películas en este momento. Y espero que algunas de ellas se unen en la forma en que siento que pueden. Pero sí, es algo que necesito. Necesito otros personajes en mi vida. No hay longevidad en un personaje.

Luego de esta polémica declaración, distintos medios manejaron la idea de que Elizabeth Olsen ya no estaría interesada en volver a interpretar a la Bruja Escarlata, pero ¿en realidad alguien más podría interpretarla?

¿Dónde sale la Bruja Escarlata?

Elizabeth Olsen ha interpretado a Wanda Maximoff, mejor conocida como la Bruja Escarlata, en las siguientes películas del MCU:

Avengers: Age of Ultron (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

WandaVision (2021)

Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022)

Lo cierto es que cuando Elizabeth Olsen ha interpretado a la reina del caos, nos ha regalado actuaciones espectaculares. Ojalá que, como ella lo pide, los guionistas/directores encuentren qué hacer con su personaje para que pronto volvamos a verla en el MCU.