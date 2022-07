Ella es la jugadora de voleibol que gana más en OnlyFans que en su deporte

Esta historia es un reflejo de la enorme disparidad de ingresos entre atletas masculinos y femeninos y remarca que algo hay que hacer al respecto pues el hecho de que una jugadora de voleibol gane más en OnlyFans que en su deporte es una muestra que hay cosas que no están del todo bien.

En una entrevista la voleibolista detalló que actualmente tiene tres años en el equipo profesional de voleibol. Sin embargo, confesó que poco a poco comenzó a crecer en redes y decidió emprender un nuevo negocio.

¿Quién es la jugadora de voleibol que gana más en OnlyFans que en su deporte? Key Alves es la protagonista en cuestión. La atleta se desempeña en el Osasco Voleibol Clube y en un futuro espera asentarse en la selección de su país, pero, además de ser una voleibolista profesional se dedica a crear contenido para sus seguidores de OnlyFans, donde sube fotos y videos exclusivos que, vale aclararlo, ninguna de ellas es de contenido erótico.

Y todo indica según su punto de vista que las cosas marchan muy bien pues obtiene 50 veces más ingresos que los que obtiene como jugadora de voleibol. Esto puede explicarse porque el precio mensual de suscripción a esa plataforma es de 16 euros como también que este deporte no es tan redituable, pero también tiene que ver que no se generan muchos ingresos en el rubro femenino.

Ahora bien, es posible pensar que Key Alves se plantee dejar el voleibol ante los ingresos no abundantes que obtiene, pero ha destacado que esta disciplina es una de sus grandes pasiones como también que no se ve en un futuro a largo plazo dentro de OnlyFans. Es decir, por más que desde el lado económico las cosas marchan más que bien no ve posible que esto se extienda.