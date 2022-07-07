¿Por qué está prohibido ir en traje a ver Minions: Rise Of Gru?

Es una peculiaridad increíble que tiene su sustento cuando investigamos en los motivos que llevaron a esta decisión. Pero en definitiva es cierto pues está prohibido ir en traje a ver Minions: Rise Of Gru.

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Esta tendencia de ir disfrazado a ver una película comenzó a hacerse muy popular entre una parte del público y los varios videos de TikTok festejando esta iniciativa la confirman.

Sin embargo, el hecho ha traído sus problemas debido a que la actitud de las personas que portan estos atuendos como a la consecuente reacción de quienes están alrededor de estos individuos que no ayudan a que otros espectadores puedan disfrutar de una película.

¿Por qué no puedes ir en traje a ver Minions: Rise Of Gru? Una sucursal de la cadena de cines Vue ubicada en Worcester, Inglaterra, tuvo que reembolsar todas las entradas de una de las sesiones porque los 'Gentleminions' no paraban de gritar e imitar a los esbirros amarillos de Gru durante la proyección.



El gerente del establecimiento calcula que en total tuvieron que devolver algo más de 1.500 dólares.



En vista de lo ocurrido en otras salas, la cadena Odeon ha colgado carteles en varios de sus cines de Estados Unidos y Reino Unido advirtiendo que se prohibirá el acceso a cualquier persona que aparezca vestida con traje debido a los "altercados" que se han producido recientemente. Es decir, en los países anglos no se puede ir a ver Minions: Rise Of Gru con atuendo especial.

Sin embargo, desde la cuenta de Twitter de los estudios Universal han dejado claro que están encantados con este trend y con la publicidad gratuita que está dándole a la cita de animación, algo que es más esperable si lo pensamos por unos pocos segundos. La compañía ha expresado en sus redes sociales lo siguiente.

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