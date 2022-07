¿Está embarazada? Esto es lo último sobre Christian Nodal y Cazzu.

¿Se van a vivir juntos?

De acuerdo con los conductores de Chisme No Like, Nodal y Cazzu se encuentran en Argentina buscando una propiedad para compartir. “Está en Argentina, están descansando, se están relajando de todo esto que ha pasado, pero no solo eso, están buscando una propiedad para vivir ahí y alejarse de su vida millonaria de aquí en Los Ángeles, para irse a vivir allá donde termina el mundo, en Argentina”, declaró Sergio Catalán.