Emilio abandona La Academia y su sueño de ser ganador.

Emilio decidió salir de La Academia por decisión propia y entre aplausos se despidió de sus compañeros, sus maestros, el director y los críticos.

El oriundo de Aguascalientes dio un paso al costado para reencontrarse con su familia y atender su salud mental que es lo primero en estos momentos.

Lolita Cortés, nuestra querida crítica, le dio unas palabras de aliento destacando su valor para decir cuándo retirarse, ya que eso lo hacen las personas más valientes.

El director de La Academia, Alexander Acha, dio un fuerte abrazo a Emilio y le pidió recuperar su paz mental para retomar sus proyectos, pues el propio alumno reconoció que se ve en la música y no ejerciendo su carrera como abogado.

Con la cabeza arriba, Emilio se fue del escenario no sin antes de asegurar que espera que alguien, uno de los tantos que hizo el casting, tome su lugar.

