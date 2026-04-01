Pinta tu casa con estos colores por dentro y por fuera para que luzca lujosa y aesthetic
La buena elección de colores interiores y exteriores de tu hogar pueden hacer una gran diferencia para lucir lujosa y en tendencia.
Si te encuentras en el proceso del diseño de tu casa o quieres darle una nueva vida a la pintura que tiene tu hogar, tenemos grandes opciones de colores que le darán un estilo aesthetic y se verá totalmente lujosa. Las tonalidades que eliges para el interior o exterior de casa pueden darle un cambio muy importante, el cual también refleja limpieza y paz.
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Clores aesthetic para el interior de casas y habitaciones
Blanco: Este tono es perfecto para interiores de casa, ya que hace ver tus espacios como si estuvieran más amplios.
Aperlado grisáceo: El color perfecto para que el interior de tu hogar luzca elegante y perfecto, da una vista aesthetic y suma lujo.
Verde olivo: Una de las opciones ideales si te gusta darle un toque de color a los interiores, puedes optar por combinarlo con blanco o beige.
Beige: Este color suma textura a tu hogar, sin perder la elegancia y el toque aesthetic y es perfecto para combinarlo con colores como: verde, gris y blanco.
Colores para exteriores de casa: Son aesthetic y elegantes
Blanco: A simple vista este color hará que tu casa de vea de lujo, además de que es un color que reflejará gran paz y aumentará la longitud visiblemente.
Gris: Este tipo de tono podría parecer aburrido, pero en el exterior de una casa puede aportar en lujo, elegancia, armonía y da un estilo aesthetic.
Combinado: Si tienes una casa de campo y buscas que se vea hermosa y lujosa, puedes combinar colores, de base un color neutro como el blanco, para el techo verde olivo y para los marcos de las ventanas un color café o vino.
Beige: Este tono neutro es hermoso para que tu casa se vea perfecta, además es mucho más fácil de mantener que un color blanco y lo puedes combinar con un tono más oscuro para crear contrastes.