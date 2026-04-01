Los tacos de pescado estilo Baja California nacieron en la península del noroeste, pero se venden y consumen en todo México, convirtiéndose en uno de los preferidos de las personas. Por ello, traemos para ti la receta de este platillo, pero en la versión casera para esta Semana Santa, festividad que no se celebra en varios países del mundo, entre ellos uno de Latinoamérica.

El ingrediente principal para este manjar es el pescado, que en la mayoría de las veces se realiza con filetes de la especie blanca, para darle un término rebozado, técnica que consiste en freír la proteína, que se acompaña de una buena tortilla, salsa cremosa y una buena ensalada, según el portal Laylita. Esta es la receta de los tacos de pollo al chipotle que pican poquito y están riquísimos.

Receta de tacos de pescado estilo Baja California: la versión casera para Semana Santa|Pinterest

La receta de los tacos de pescado estilo Baja California

Para preparar este platillo, puedes elegir el tipo de pescado que más te guste, solo que sea blanco y descartar los de carne azul. Esta es la receta para 6 tacos:



Marinar pescado : Echar en un recipiente 600 gramos de pescado junto con sal y pimienta, así como un shot de brandy, para después refrigerar durante 30 minutos.

: Echar en un recipiente 600 gramos de pescado junto con sal y pimienta, así como un shot de brandy, para después refrigerar durante 30 minutos. Preparar capeado : Mezcla harina, polvo para hornear, mostaza, sal y cerveza, hasta lograr una masa, con la cual cubrirás el pescado.

: Mezcla harina, polvo para hornear, mostaza, sal y cerveza, hasta lograr una masa, con la cual cubrirás el pescado. Freír : Calienta aceite, para después echar las tiras de pescado hasta lograr una consistencia crujiente.

: Calienta aceite, para después echar las tiras de pescado hasta lograr una consistencia crujiente. ¡A comer!: Quita el exceso de aceite para después servir en tortillas. Lo puedes acompañar con salsa cremosa, limón y una ensalada.

Historia de tacos de pescado estilo Baja California

De acuerdo con la Revista Urbanus, los tacos de pescado estilo Baja California nacieron en Ensenada en los años 60 en un local del Mercado Negro, conocido así por la venta clandestina de diferentes productos del mar.

Cabe mencionar que, para que la receta te quede igual a la de Baja California, tienes que utilizar bacalao, ya que la carne de este pescado resiste el aceite y no se deshace mientras se fríe.