7 diseños de uñas unicolor mate que se ven bien en cortas para toda ocasión: son sencillas y elegantes

Una de las mejores cosas sobre el manicure, es que existen una gran variedad de inpsiraciones pensadas para todos los gustos y ocasiones. Y de todos los diseños de uñas que han ido ganando popularidad entre quienes prefieren lucir un estilo más discreto y minimalista, están los modelos unicolor con acabado mate.

Uñas cortas que sí están de moda: los diseños de acabado mate que les favorecen a todas

Manicure inspirado en la mezclilla . El azul es un color que nunca falla cuando se trata de embellecer las manos y además es muy versátil, por lo que brinda la posibilidad de probar encantadoras fusiones. Hay opciones que evocan a los clásicos jeans de mezclilla, alternando diversas tonalidades como si se tratara de un pantalón.



. El azul es un color que nunca falla cuando se trata de embellecer las manos y además es muy versátil, por lo que brinda la posibilidad de probar encantadoras fusiones. Hay opciones que evocan a los clásicos jeans de mezclilla, alternando diversas tonalidades como si se tratara de un pantalón. Diseños de uñas cortas mate y punta francesa brillante. Cuando se habla de tipos de manicure que se pueden reinventar cada temporada para mantenerse vigentes, la punta francesa no puede faltar

7 diseños de uñas tipo mate que se ven perfectas cortas|Pinterest

Modelos de rosa alternados en cada dedo . Si eres amante del rosa en todas sus presentaciones, entonces estos modelos se volverán tus favoritos porque puedes mezclar tantos tonos como se te ocurra sin saturar tu imagen. Ve poniendo diversos esmaltes por cada uña, organizándolos de más a menos fuerte.



. Si eres amante del rosa en todas sus presentaciones, entonces estos modelos se volverán tus favoritos porque puedes mezclar tantos tonos como se te ocurra sin saturar tu imagen. Ve poniendo diversos esmaltes por cada uña, organizándolos de más a menos fuerte. Manicure con animal print discreto y matificado . Una idea errónea que muchos tienen sobre el manicure, es que no se puede ver bien cuando se fusiona con estilos como el animal print, que suele ser considerado como "desarreglado" diseños de uñas negras elegantes con pequeñas manchitas.



. Una idea errónea que muchos tienen sobre el manicure, es que no se puede ver bien cuando se fusiona con con pequeñas manchitas. Diseños de uñas blancas aterciopeladas. Para que el color blanco se vea luminoso y favorecedor, no necesariamente tiene que ir con efecto glaseado o aperlado, ya que aquí los barnices mates también les sientan perfecto a este tono. Prueba con bases bien delineadas y secado tipo terciopelo.

7 diseños de uñas tipo mate que se ven perfectas cortas|Pinterest

Manicure verde atemporal . Entre las tendencias de belleza que arrasarán en 2026 diseños de uñas verdes en todas sus variaciones . Y no es para menos, ya que se trata de un color atemporal que se puede usar en el trabajo, salidas y hasta fiestas.



. Entre . Y no es para menos, ya que se trata de un color atemporal que se puede usar en el trabajo, salidas y hasta fiestas. Combinando esmaltes morados y grises. Si eres de las que se tarda mucho tomando una decisión, entonces es muy probable que prefieras los estilos creativos que te permiten experimentar con más de una tonalidad, como la que mezcla morados y grisáceos. Esto se puede fusionar con la técnica unicolor que cuando se seca queda mate y se ve muy sofisticada para cualquier tipo de evento.