Emilio Osorio reacciona al audio de Niurka donde lo llama parásito.

La polémica se instaló días atrás cuando desde el programa Chisme No Like se había activado la situación luego de declaraciones fuertes que no podían pasar desapercibidas. Ahora bien, llegó el momento y Emilio Osorio reaccionó al audio de Niurka donde lo llama parásito.

Niurka le habría quitado la manutención a Frida Sofía.

Luego de este hecho únicamente Romina y Kiko Marcos salieron a hablar del material filtrado por el programa de espectáculos, mientras que Emilio Osorio optó por no emitir declaraciones en aquel momento. Sin embargo, era evidente que el silencio no iba a ser permanente y finalmente se despachó con unas palabras sobre este contexto que lo convoca.

¿Cómo reaccionó Emilio Osorio al audio de Niurka donde lo llama parásito? En una entrevista para diversos medios de comunicación, el joven actor dejó en claro que no ha escuchado los audios, pero expresó que él y su familia son “muy fuertes”, pese a los problemas que puedan surgir entre ellos.



Ni los he escuchado, yo, muchas veces, le he llegado a decir a mi mamá ‘¿Sabes qué? Te odio’ y, al otro día, nos abrazamos. El hecho de que mi mamá y nosotros seamos totalmente sinceros con la familia, creo que es el hecho de que seamos tan fuertes

Continuando con sus declaraciones también expresó que es un parásito y una ladilla, pero a su vez destacó que ha apoyado a su madre económicamente, incluso señaló que, con su primer sueldo, le dio un regalo “bien cariñoso” y que, actualmente, se ocupa de ciertos gastos de la famosa vedette.

Lo primero que yo compré con el dinero que gané fue una planta, bien carita, la neta, bien cariñosa, para mi mamá; y ahora, yo me ocupo de darle algo siempre que se da la ocasión y no hay mes en que yo no esté con ella

En definitiva, fue abierto y destapó ciertos aspectos de la intimidad familiar, pero estuvo lejos de expresar situaciones que lleven a que haya chispas en la intimidad, aunque algunos medios seguramente busquen de alguna forma que la tensión persista al menos por un tiempo.