Alfredo Adame vuelve a menospreciar a sus hijos, pues asegura que no forman parte de su testamento y de todos sus bienes. El conductor mexicano refrenda que sus herederos son Vanessa Adame, así como sus nietos.

“Ya está hecho el testamento. La dueña y heredera de todos mis bienes son mi hija Vanessa Adame Castillo, María José y Santiago Ruiz Adame”, expresó en su reciente encuentro con la prensa.

Además, Alfredo Adame revela su última voluntad para el día de su muerte, misma que deja ver las diferencias con varios miembros de su familia.

“El día que me muera no va a entrar nadie más que mi hija Vanessa, mis nietos y mis cercanos”, contó.

Alfredo Adame habla de la amistad de Magaly y Carlos Trejo

Alfredo Adame protagonizó una relación sentimental con Magaly Chávez hace unos meses, pero terminaron por diferencias irreconciliables.

Tras la separación, Magaly fue captada con Carlos Trejo formando el inicio de una amistad, aunque Alfreo ya reaccionó a esta dupla que tanto ha dado de qué hablar.

“Ellos se van a entender muy bien... que pase por Trejo y que también pase por su novio de Pachuca”, declaró el exparticipante de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

El conductor también reveló que Magaly le mintió respecto a su edad cuando se conocieron, pues ella se restó unos añitos.

“Trejo la quiere para un proyecto que se llama la ‘cuarenteañera virgen’. A mí me dijo que tenía 35 años. Imagínate que galantería y que caballero soy, que una que tiene 44 años, te diga que tiene 35, y se lo creas”, contó.

Alfredo Adame también sorprende al revelar que a su llegada a Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, ya no sentía lo mismo por Magaly: “Yo la corté... acuérdate que cuando me enteré de todo lo de su exnovio, y de todo lo que había sucedido, yo me fui con mis reservas”, concluyó.

