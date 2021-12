¿Cuándo y a qué hora ver el estreno de Emily en París 2 en Netflix?

Lilly Collins regresa a la pantalla chica con la segunda temporada de Emily en París, la serie que sigue los romances, tropiezos y aventuras de Emily Cooper, una ejecutiva de marketing que deja atrás su vida en Chicago para buscar el éxito laboral.

Esta increíble historia transporta a la audiencia a la hermosa ciudad de París, también conocida como La Ciudad del Amor.

Recordemos que esta serie tuvo un gran estreno en octubre del 2020, por lo que Netflix continuó con la producción de la nueva temporada y ahora se espera su gran estreno en la plataforma.

Los detalles de la segunda temporada de Emily en París

A diferencia de la primera temporada en la que Emily Cooper recién llegada a la capital gala, una ciudad de costumbres muy diferentes a las estadounidenses y sin saber nada de francés, se siente como un pez fuera del agua.





En esta segunda temporada mostrará como Emily, después de verse envuelta en un triángulo amoroso con su vecino y chef Gabriel y su primera amiga francesa, Camille, está decidida a centrarse en su trabajo, la agencia de marketing Savoir y en ganarse la confianza y el respeto de su jefa.

Me siento mucho más cómoda en esta temporada. Hablo más francés me desenvuelvo más, exploró a fondo la ciudad y eso hace que mi círculo de amigos crezca y me ayude a desenvolverme mejor en el trabajo. Todo esto también hará que se produzcan más situaciones cómicas, porque tampoco dejará de meter la pata

Fueron las palabras que compartió Lilly Collins en una entrevista que dio para la agencia de noticias EFE

Te decimos cuándo y dónde ver Emily en París

La segunda temporada llega a la plataforma de Netflix este miércoles 22 de diciembre. Todos los capítulos estarán disponibles a medianoche en la Zona Pacífico de Estados Unidos, por lo que en la Ciudad de México y en la Zona Centro del país se podrán ver desde las 2:00 a.m.

Esta es la hora en la que la nueva entrega de Emily en París estará disponible en otras zonas: 12:00 a.m (UTC-9) Baja California Los Ángeles San Diego 1:00 a.m. (UTC-8) Baja California Sur Chihuahua Nayarit Sinaloa Sonora 3:00 a.m. (UTC-6).

El Salvador, Quintana Roo y Costa Rica 4:00 a.m. (UTC-5) Perú, Colombia, Chile, Panamá, Nueva York y Florida 5:00 a.m. (UTC-4) Argentina, Río de Janeiro, Sao Paulo, Uruguay, Bolivia y Venezuela.