Descubre quién es la actriz que interpretará a Polly Pocket en live action.

La actriz Lily Collins usó su cuenta de Instagram para confirmar que será la encargada de darle vida a la muñeca Polly Pocket en la próxima película live action basada en la vida del juguete. El film será dirigido y escrito por Lena Dunham.

La actriz publicó una foto en la que aparece ella cuando tan solo era una niña y dijo que para ella poder integrar este proyecto es un sueño hecho realidad.

“Como una niña obsesionada con Polly Pocket es un sueño hecho realidad anunciar este proyecto, realmente estoy emocionada de ser productora y de ser la misma Polly. No puedo esperar para sumergirme en este pastel”, escribió en el texto que acompañó a la foto.

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La publicación recibió miles de likes y cientos de comentarios que felicitaron a la actriz por este nuevo papel que le tocará encarnar.

La película cuenta la historia de una niña y la muñeca Polly Pocket y la amistad que forjarán y que las llevará a vivir numerosas aventuras juntas.

Los productores de Mattel contaron que la película cuenta “La increíble nostalgia que evoca Polly, junto con el enfoque fresco de Lena y la interpretación de Lily del personaje, presentará una interpretación completamente nueva de esta marca clásica al público”.

La actriz Lily Collins vive uno de sus mejores momentos en cuanto a su carrera artística, ya que recibió su segunda nominación al Globo de Oro en la categoría Mejor Actriz por la exitosa serie “Emily in Paris”.

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