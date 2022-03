Filtran FOTOS de la boda de Emir Pabón y Stefanía de Aranda.

Tras el aparatoso accidente automovilístico que vivieron en 2021, Emir Pabón y Stefanía de Aranda llegaron al altar rodeados de su familia y amigos.

EXCLUSIVA. Emir Pabón será padre y nosotros tenemos todos los detalles de él y de su esposa, Estefanía.

En conferencia de prensa, el cantante habló en exclusiva para los medios de comunicación mexicanos sobre su enlace nupcial con Stefanía.

“Estamos aquí porque así lo decidió Dios, mi hijo nació y está bien porque así lo decidió Dios. Yo pienso todo como felicidad, amor y estar siempre en mancuerna con mi esposa”, expresó el mexicano en la boda que tuvo lugar en Cuernavaca.

Por su parte, Stefanía de Aranda llegó a la boda con un vestido repleto de pedrería y una corona de princesa.

“Es una bendición enorme que podamos celebrar con todos ustedes, con toda la gente que nos sigue y que ha estado al pendiente. Es un momento inolvidable, es un momento donde estamos llenos de agradecimiento”, expresó a los medios de comunicación.

Te puede interesar: Emir Pabón celebra al triple: boda, bautizo y agradecimiento a la vida.

Emir Pabón habla sobre el rompimiento de Belinda y Nodal

Aunque Emir Pabón llegó al altar el pasado fin de semana, Belinda y Christian Nodal terminaron su compromiso de la noche a la mañana.

Ante la ruptura del año, el exintegrante de Grupo Cañaveral declaró que la intérprete de Bella Traición es una buena amiga.

“Yo respeto mucho la vida de mis compañeros del medio. Belinda es una amiga; compartimos música, grabamos, yo le produje canciones, pero no me gusta meterme en cosas que no sé. La vida es felicidad”, expresó.

En otros temas, en las redes sociales comenzaron a circular las fotografías y videos inéditos de la boda de Emir Pabón.

En diferentes publicaciones de Instagram se puede ver al cantante mexicano con un traje blanco, celebrando su matrimonio y la vida de su bebé recién nacido Matías de Jesús Pabón Guerra.

También te puede interesar: Emir Pabón y su esposa expresan su felicidad por ser padres.