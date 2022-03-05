Emir Pabón celebra al triple: boda, bautizo y agradecimiento a la vida.

Tras el accidente automovilístico que sufrieron el año pasado, ahora Emir Pabón, cantante de Grupo Cañaveral, tiene razones de sobra para tener un fin de semana lleno de festejos, pues celebra su boda religiosa, el bautizo de su hijo y un agradecimiento a la vida por haber sobrevivido a la tragedia.

"Son días maravillosos que Dios nos da para celebrar y de darle la vuelta a la hoja", dijo Stefanía de Aranda en un enlace en vivo con Ventaneando al lado del intérprete de cumbias.

"Con toda la actitud, con mucha energía, con mucha felicidad, como lo quiso mi esposa Stefanía con su magia, ella visualizó desde chiquita su boda, en términos generales, en decoración, en invitados, en todo, va a ser una boda muy bonita. Es una triple celebración, es en bautizo de Matías de Jesús, es nuesra boda religosa ante Dios y la celebración de vida de que estamos vivos los tres", añadió Emir Pabón.

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Boda de Emir Pabón será muy musical

Fue el propio Emir Pabón quien dijo que su boda será muy musical en Cuernavaca, Morelos y habrá grandes e inesperadas sorpresas durante una larga celebración.

"Estamos muy nerviosos, ya mordiéndonos las uñas de estar allá y de compartir con toda nuestra gente, con toda la gente que queremos, a ser felices, yo creo que nosotros venimos a eso", dijo el cantante de cumbia.

"Visualicé mi boda con la gente que quiero, con la familia, el tener la oportunidad de tener a nuestros padres, a nuestros hermanos y ahora con nuestro hijo pues es una bendición enorme poder celebrar ese momento, creo que es algo maravilloso y a mí me encanta lo blanco, toda la gente va a ir vestida de negro, quiero que sea una boda muy elegante", dijo Stefanía.

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