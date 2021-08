Emir Pabón y su esposa expresan su felicidad por ser padres.

Emir Pabón y Stefanía de Aranda le dan la bienvenida a su bebé.

El cantante Emir Pabón y su esposa, Stefanía de Aranda, dieron la bienvenida a su primer hijo con un mensaje en redes sociales, donde destacaron que nació sano pese al accidente que sufrieron hace unas semanas en Houston, Texas, Estados Unidos.

En exclusiva para Ventaneando, la pareja se dijo feliz de que todo haya salido bien, además de que revelaron detalles inéditos del nacimiento de su bebé.

“Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes, felices. Gracias a Dios se dio la llegada del bebé, jamás había sentido una alegría tan grande, un sentimiento tan hermoso y la bendición más grande de Dios. Fue cesárea pero todo muy bien, me siento bien a pesar de que todo ha sido muy reciente. El bebé está evolucionando, está hermoso, queremos que muy pronto lo conozcan”, expresó la actriz.

“Ya voy a poder apoyar mi pierna, estoy muy feliz porque cada vez tengo más fuerza, anímicamente me siento mucho mejor y más con este regalo de Dios que me hace echarle más ganas”, añadió sobre la fractura que sufrió en el tobillo en el accidente.

En tanto, Emir Pabón reveló que estuvo en todo momento al lado de su esposa y reconoció que le temblaron las piernas al ver el nacimiento de su primogénito.

“Yo entré al parto, me tocó ver todo. Vi cuando nació el bebé, vi cuando salió la cabeza, es impresionante estar en ese momento. Me empecé a marear, porque para la vista es muy fuerte, pero me armé de valor porque ya quería ver a mi hijo y gracias a Dios vi todo”, narró.

“Somos un testimonio de un milagro de Dios, porque no se lastimó el bebé. Se va a llamar, es una exclusiva, Matías de Jesús, un nombre bíblico”, finalizó.

