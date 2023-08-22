Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda serán nuevamente padres
El cantante Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda revelaron EN EXCLUSIVA para Ventaneando que están muy cerca de convertirse nuevamente en padres.
En primicia para Ventaneando, Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda, compartieron la buena nueva, de que en breve su familia crecerá, pues esperan la llegada de otro bebé, el segundo en su matrimonio luego del nacimiento de Matías, hace dos años.
Estamos muy emocionados y felices, porque Dios nos está dando otra bendición que es nuevamente ser padres y eso es lo más hermoso que podemos tener en este momento
Tengo apenas un mes, la verdad es que, sí fue planeado. El hecho de que Matías cumplió sus dos años el 31 de julio, exactamente, el día de su cumpleaños nos embarazamos, creo que el mejor regalo, al menos yo lo pienso así, como mamá, que le puedo dar a mi hijo, es el tener un hermano o hermana para que siempre se acompañen, estén juntos
Te puede interesar: Sara Sosa lamenta el pleito que hay entre Marysol Sosa y Anel Noreña
¿Cuándo van a revelar el sexo del bebé?
Además, la pareja confirmó la fecha en la que sabrán el sexo del bebé.
Sí vamos hacer la revelación de sexo, de hecho para mi cumpleaños que es el 26 de noviembre, yo creo que ya vamos a saber y será el mejor regalo de cumpleaños, que ese día podamos saber si va a ser niña o niño
¿Cuál es la petición de Stefanía de Aranda a sus fans?
Finalmente, Stefanía utilizó nuestras cámaras para pedir al público un favor muy especial, escuche usted de qué se trata.
Pedirle a toda la gente que me tenga en sus oraciones para que todo vaya muy bien, estoy muy contenta, muy agradecida, principalmente con Dios, porque se lo pedí y una vez más me está dando esta bendición y esta dicha de poder ser mamá, es una sensación y una emoción inexplicable, es algo muy bonito
También te puede interesar: Marysol Sosa niega que su esposo haya agredido a su madre Anel Noreña
Como dice mi mujer, toda la gente que nos está viendo con mucho cariño, que nos tengan siempre en sus oraciones y siempre con buena vibra, todo eso para que vaya fluyendo correctamente