Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda serán nuevamente padres

En primicia para Ventaneando, Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda, compartieron la buena nueva, de que en breve su familia crecerá, pues esperan la llegada de otro bebé, el segundo en su matrimonio luego del nacimiento de Matías, hace dos años.

Estamos muy emocionados y felices, porque Dios nos está dando otra bendición que es nuevamente ser padres y eso es lo más hermoso que podemos tener en este momento

Tengo apenas un mes, la verdad es que, sí fue planeado. El hecho de que Matías cumplió sus dos años el 31 de julio, exactamente, el día de su cumpleaños nos embarazamos, creo que el mejor regalo, al menos yo lo pienso así, como mamá, que le puedo dar a mi hijo, es el tener un hermano o hermana para que siempre se acompañen, estén juntos

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¿Cuándo van a revelar el sexo del bebé?

Además, la pareja confirmó la fecha en la que sabrán el sexo del bebé.

Sí vamos hacer la revelación de sexo, de hecho para mi cumpleaños que es el 26 de noviembre, yo creo que ya vamos a saber y será el mejor regalo de cumpleaños, que ese día podamos saber si va a ser niña o niño

¿Cuál es la petición de Stefanía de Aranda a sus fans?

Finalmente, Stefanía utilizó nuestras cámaras para pedir al público un favor muy especial, escuche usted de qué se trata.

Pedirle a toda la gente que me tenga en sus oraciones para que todo vaya muy bien, estoy muy contenta, muy agradecida, principalmente con Dios, porque se lo pedí y una vez más me está dando esta bendición y esta dicha de poder ser mamá, es una sensación y una emoción inexplicable, es algo muy bonito

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