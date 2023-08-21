Marysol Sosa niega que su esposo haya agredido a su madre Anel Noreña
Marysol Sosa habló con varios reporteros y negó que su esposo haya agredido alguna vez a su madre Anel Noreña.
Marysol Sosa niega que su esposo Javier Orozco haya agredido físicamente a su madre Anel Noreña, el día que se suscitó la pelea que terminó por distanciarlas de lleno, un hecho que la heredera de José José destapó en una reciente entrevista.
Marysol, habló al final del concierto que el sábado pasado ofreció en el Frontón México, junto con varios rockeros.
Eso no mi amor, literal son falsas acusaciones, la que comentó eso fui yo. Mi esposo, está muy, muy feliz, muy contento, muy agradecido también de poder estar ahorita aquí. No es real eso que ella salió a declarar, no somos agresivos
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¿Anel Noreña le habló a su hija para desearle suerte?
Y lamentó no haber recibido una llamada de su madre deseándole suerte para el concierto, luego de hacerse público que le prohibió usar el nombre de José José para el evento.
Nada me hubiera encantado más hoy, que haber recibido una llamada de ella para decirme ‘Oye, Dios te bendiga y que te vaya bien en tu evento’, no fue así, me mandó felicitar hace como 15 días; sin embargo, 48 horas antes de esto, salió a decir lo que salió a decir, pero eso ya viene de hace tiempo…
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Veremos en un futuro, si los proyectos se llegan a dar así, sí, sabemos dónde vivimos, qué teléfonos tenemos y todo, veremos y hablar, pero al momento no estoy haciendo nada de eso, fue una de las cosas que le dije ‘Oye sí, pero yo no soy Pita Pérez, pero entonces cómo ves’ ‘Pues, no’ ‘bueno, entonces no y ya’ y se respeta… Yo no estoy usando el nombre, ni la imagen de mi papá como se dieron cuenta ustedes, al haber estado aquí, casi toda la noche