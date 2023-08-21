Sara Sosa lamenta el pleito que hay entre Marysol Sosa y Anel Noreña

A casi cuatro años del fallecimiento de José José, su hija menor Sara Sosa Salazar reapareció públicamente durante el Carnaval de Carolina 2023 en la Ciudad Charlotte, donde a pesar de causar un zafarrancho a su llegada, finalmente platicó con la prensa sobre el distanciamiento que mantiene con sus dos hermanos, José Joel y Marysol Sosa, y del que esta última enfrenta ahora con su propia madre, Anel Noreña.

No, qué triste, pero yo sé que todo se va a arreglar, todo está en manos de Dios, apenas ayer me dijeron todo lo que estaba pasando, porque en realidad yo, pues me conocen, no me meto mucho

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¿Podrían tener una reconciliación?

A pesar del distanciamiento, Sara no descarta una reconciliación.

Han pasado tantas cosas entre la familia, que aún intentando hablar entre nosotros, no ha funcionado, entonces, por eso creo que también ellos decidieron hacer las cosas legales, todavía seguimos siendo familia, hermanos y claro, todo está en manos de Dios

¿Qué dice sobre la herencia de José José?

Respecto al testamento de su papá, del que Anel Noreña afirma ser la heredera universal, Sarita respondió:

Sí, yo sé que tienen otro, en Estados Unidos... Sí hay documentos de un divorcio

Y negó que existan más propiedades a nombre de su papá y que sean parte de la masa hereditaria.

No hay departamento, solo la casa donde estamos

Y lamentó que Anel Noreña prohíba el nombre de José José a sus hijos.

Hay que continuar el legado de José José y seamos nosotros los hijos u otra persona, lo debe de poder usar

¿Qué dice sobre las acusaciones de sus hermanos?

Y se defendió de las acusaciones de sus hermanos, quienes la culpan del fallecimiento de su papá por habérselo llevado de México.

Vivía en Miami, toda su vida, solo estaba regresando a casa, la verdad siempre sale a la luz

Así mismo, refrendó que de su parte no quedó deuda alguna con Laura Núñez, quien por años fungió como asistente personal de su papá.

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Realmente, todo siempre estaba al día con ella, ella era muy cercana a nosotros, pero igual, pasaron tantas cosas hacía al final, que son muy personales, entre todos, es muy triste

Sarita, refrenda su intención de abrirse camino en la música.