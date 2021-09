Emir Pabón y Stefanía de Aranda ya disfrutan a su bebé en casa.

Emir Pabón y Stefanía de Aranda salieron del hospital con su bebé.

Emir Pabón y Stefanía de Aranda por fin han dejado atrás el accidente que tuvieron en Texas, pues ya pueden disfrutar de su hijo Matías en casa.

En un enlace en vivo con Ventaneando, el cantante y su esposa agradecieron que ya gozan de salud los tres integrantes de su familia y lo califican como “un milagro de Dios”.

“Yo me siento muy orgullosa porque yo iba a ver al bebé y me costaba mucho trabajo, estaba en silla de ruedas y para mí era una situación muy difícil, yo decía ‘quiero levantarme, ver a mi bebé, cargarlo, no podía, era súper triste, súper duro”, dijo la modelo.

“Ahora después de tanto tiempo, me puse tacones y retrocedí y dije ‘yo entré aquí en silla de ruedas’ y salí en tacones con mi hijo, que fue algo que yo me quise proponer”, añadió.

Matías ya fue bautizado en el hospital

El pequeño Matías fue bautizado en el hospital porque hubieron ligeras complicaciones durante su hospitalización, así que la madre de Stefanía llevó a un padre a que le diera ese sacramento.

“Me dijo, acuérdate que cuando tú estabas hospitalizada, vino un padre y te dio los santos óleos, yo tenía mucho miedo y de ahí empecé a mejorar, fue mejoría tras mejoría”, concluyó.

