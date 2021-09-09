Nath Campos rompe el silencio tras sentencia de su agresor sexual.

“Rix” se declara culpable y estará en la cárcel por 3 años.

Fue el 22 de enero de 2021, cuando Nath Campos reveló a través de un video en sus redes sociales, el abuso sexual que fue víctima en manos de youtuber Ricardo Arturo González Méndez, mejor conocido como Rix, quien un mes después fue detenido por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y encarcelado en el Reclusorio Oriente.

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La noticia es que, en medio del proceso, Rix se declaró culpable de los hechos, por lo que enfrentará una pena de 3 años 2 meses, información que Nath Campos dio a conocer en una conferencia de prensa esta mañana, acompañada de su abogada, Mónica Peña y la exlegisladora y presidenta de la asociación 'No es una somos todas', Alessandra Rojo de la Vega.

El 1 de septiembre del 2021, Ricardo de manera voluntaria se declaró culpable y manifestó su deseo de acogerse al procedimiento abreviado, que es una forma anticipada de terminación del procedimiento con lo que suceden las siguientes acciones: Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa en contra de Natalia Campos

Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de 3 años 2 meses, sentencia que ha quedado firme y, por último el imputado debió de realizar una reparación del daño con lo que se tienen que satisfacer ciertos requisitos, uno es la reparación del daño en contra de Natalia, mismo que ella de manera voluntaria decidió no recibirlo de manera propia y lo estableció a donación de asociaciones que se dedican a la atención de víctimas de violencia en la Ciudad y país

Las declaraciones de Nath Campos

La youtuber también ofreció una conferencia de prensa en donde habló del procedimiento y de cómo se siente con la sentencia.

Siento yo, el final de un capítulo que fue bastante difícil, bastante doloroso, ha sido un año bastante pesado, pero no pensé que el tener una conclusión legal me fuera a dar tanta validación emocional en este tema, estoy muy satisfecha

Nath lamentó que su triunfo no pueda ser replicado en la mayoría de los casos, donde el delito queda impune.

Desafortunadamente, sé que me encuentro también en una situación muy privilegiada, hoy esto salió favorable para mí, pero sé qué no es el caso para la mayoría de las mujeres en México, pero también sé que hay muy pocas denuncias, que realmente se hacen, entonces el mensaje es ‘hagamos montón, protejámonos unas a otras’, no es tanto hacia ellos, sino que puedo hacer yo para que no le pase a otra mujer

Alessandra Rojo de la Vega reveló los detalles de donde irá el dinero de la reparación que Rix tendrá que pagar a Nath Campos.

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