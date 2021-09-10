Tío de Larry Ramos se deslinda tras fuga de su sobrino.

Larry Ramos quiso inmiscuir a su tío Jairo Ramos en un fraude.

Jairo Ramos, tío de Larry Ramos, se deslinda de toda relación bancaria que pudiera tener con su sobrino, luego de que éste se diera a la fuga.

El colombiano quería que Moncada le depositara el dinero de los fraudes en una de las cuenta de su familiar, la noticia es que éste no estaba al tanto de lo que hacía su sobrino, así que lo exhibió, desautorizó y desacreditó a través de una carta que el pasado 18 de agosto salió a la luz.

Nos hemos enterado que el señor Larry Ramos está solicitando que transfieras un dinero a mi cuenta bancaria, me permito confirmarte que no he tenido ningún tipo de comunicación o contacto con el señor hace más de año y medio, esto es así, el señor está usando mi nombre y mi información bancaria sin mi autorización y sin mi conocimiento

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La carta niega rotundamente una relación financiera con Larry Ramos

El documento enfatiza que Jairo Ramos no recibió, recibe, ni recibirá ningún dinero asociado con el esposo de Ninel Conde y aclara contundentemente que cualquier acción realizada en su nombre, no tendrá su autorización.

Lo anterior es una prueba más del modus operandi de Larry Ramos, a quien incluso no le importó involucrar a su familia para poder continuar con sus fraudulenos actos.

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