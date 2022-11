La emotiva despedida de Hilary Duff a su exnovio Aaron Carter.

El día de ayer les informamos sobre la lamentable muerte de Aaron Carter, cantante de 34 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida al interior de una bañera en su casa ubicada en Lancaster, Estados Unidos, informó TMZ. Ahora, su exnovia de la adolescencia Hilary Duff publicó un emotivo mensaje de despedida.

Aaron Carter es hermano de Nick Carter, integrante de la famosa agrupación Backstreet Boys. Saltó a la fama en la década de los 90’s, no obstante, sufría algunos problemas de salud mental como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad.

¿Cómo fue la despedida de Hilary Duff? La protagonista de “Lizzie McGuire” utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras a Aaron Carter, con quien sostuvo una relación durante su adolescencia.

“Para Aaron, lamento profundamente que la vida sea tan difícil para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto absolutamente efervescente… chico, mi yo adolescente te amaba profundamente. Estoy enviando amor a tu familia en este momento. Descansa tranquilo”, publicó y la acompañó con un emoji de corazón.

La relación entre ambas celebridades nació en el año 2000 cuando tenían 13 años. Estuvieron juntos durante tres años, y finalmente se separaron después de un tormentoso triángulo amoroso con Lindsay Lohan.

¿De qué murió Aaron Carter?

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, pero se estima que pudo ser por ahogamiento y sin intervención de un tercero luego de que su cuerpo fuera encontrado al interior de una bañera.

Como mencionó Hilary Duff, la vida de Aaron Carter no fue para nada sencilla pues en 2019 reveló que su fallecida hermana Leslie abusó de él cuando tenía 10 y 13 años. También denunció haber sido violado por dos bailarinas y sufrir abusos por parte de su hermano.

“Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años, cuando no estaba medicada. No solo sufrí abusos sexuales por parte de ella, sino también por parte de mis primeras dos bailarinas cuando yo tenía 8 años. Y mi hermano abusó de mi toda la vida”, declaró el artista en alguna ocasión.