“Encuentros pendientes” entre Curvy Zelma, la lluvia y un “sold out”.

El ascenso de Curvy Zelma entre el público no se detiene, y ni el clima ha podido derrotar a la talentosa artista. Una tarde lluviosa, un evento "sold out" y un gran show en el escenario fue lo que definió el fin de semana para Curvy Zelma.

Después de demostrar el gran poder vocal en algunos programas de televisión, Curvy preparó y presentó su show "Encuentros pendientes", producido por Omar Sámano, con el que pretendía sorprender a todos los asistentes con su presencia en el escenario, y lo logró. La grata sorpresa llegó al momento de saber que los boletos fueron vendidos en su totalidad, anticipando una gran noche para ella.

La música fue la otra gran protagonista de la noche y no fue poca cosa. Con una lista llena de éxitos y una que otra sorpresa, como la presencia en el escenario de Julio Ponze, que conocimos en Music Battles México. Todo el público estaba ansioso por escuchar a Curvy y poder apreciar todo el poder de su voz. Yeya, su maestra de canto, también tuvo oportunidad de deleitar a más de uno en el escenario junto a Curvy Zelma.

Curvy se empoderó en el escenario con el tema ‘Por cobardía’.

Los vestuarios no se quedaron atrás. Todos sabemos que Curvy Zelma también se ha convertido en un ícono de moda y de estilo. Esa fue la misma razón por la que todos pudimos apreciar una gran cantidad de vestuarios sobre el escenario, siendo cada uno más espectacular que el anterior.

Pero Curvy tenía una sorpresa más preparada para todos los asistentes. Ella pudo cantar su más reciente sencillo, titulado "Valiosa". Además, pudimos volver a sorprendernos con la interpretación del tema llamado "Por cobardía", y recordamos el momento en que Curvy Zelma pudo llevarse el triunfo del reality show de canto de VLA "Quiero Cantar".

Las personalidades de la televisión también se dejaron ver en los asientos del lugar. Pudimos ver a Rafa Mercadante y a Héctor Navarro, de Corazón Grupero, entre otros invitados, listos para disfrutar de una noche llena de talento y de música con Curvy Zelma y sus invitados en el escenario.

Mira aquí las mejores imágenes de este show "Encuentros Pendientes".

