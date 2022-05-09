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FOTOS | Curvy Zelma tenía "Encuentros pendientes" con un "sold out".

Curvy Zelma presentó por primera vez su show llamado “Encuentros pendientes”. Ni la lluvia pudo detener este gran evento lleno de música.

Por: Redacción Azteca UNO

“Encuentros pendientes” - El “sold out” de Curvy Zelma.

“Encuentros pendientes” - El “sold out” de Curvy Zelma.

“Encuentros pendientes” - El “sold out” de Curvy Zelma.

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“Encuentros pendientes” - El “sold out” de Curvy Zelma.

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