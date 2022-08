Enfermedad dejó a Ashton Kutcher sin poder ver y caminar: ¿De qué se trata?

No se lo reconoce al actor por haber tenido problemas de salud a lo largo de su vida sino todo lo contrario. Ahora bien, hace unos años pasó por un momento complicado y desde este punto hay que explicar de qué se trata la enfermedad que dejó a Ashton Kutcher sin poder ver y caminar.

El reconocido Michael Kelso de That 70´s Show expresó esta situación en una entrevista que sin duda alguna ha sorprendido al público pues jamás había dado indicios de haber atravesado una situación que claramente fue intensa a partir de las consecuencias que le acarreó.

La complicada enfermedad de Ashton Kutcher.

El protagonista de El Efecto Mariposa contó: “como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis que me dejó sin visión, noqueó mi audición y todo mi equilibrio” en el marco de un avance de la serie Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, próxima a estrenarse.

De acuerdo con los especialistas, esta enfermedad se define por ser un trastorno autoinmune muy raro que puede causar inflamación de los vasos sanguíneos, lo que resulta en un flujo de sangre restringido. Existen varios tipos de vasculitis, pero la mayoría afecta al menos a un órgano.

Realmente no lo aprecias hasta que se va. Hasta que dices: ‘No sé si alguna vez podré volver a ver, a escuchar o a caminar de nuevo. Soy afortunado de estar vivo

Actualmente, el esposo de Mila Kunis asegura que no permite que ningún desafío se interponga en sus planes de vida, la cual aprecia mucho más con cada respiro y minuto, algo más que entendible si consideramos la gravedad del hecho como la fortuna de haber podido atravesarlo exitosamente y sin ningún tipo de secuela