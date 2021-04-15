FOTOS: Enfrentamiento por suministros y herramientas. Los sobrevivientes harán lo imposible por obtener las recompensas.

Un nuevo programa de Survivor México llegó y nos mantuvo al filo del asiento. La extinción de Gabo Cuevas pone en desventaja a la tribu Jaguar ya que un miembro menos en los juegos significa un mayor esfuerzo para los demás.

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Después de la primera extinción en Survivor México, los sobrevivientes planean su estrategia.

Los sobrevivientes de la tribu Jaguar comentan la salida de Gabo Cuevas, les sorprendió la victoria de Bella De La Vega. Dennis Arana encuentra algunas ropas de Gabo y los demás sobrevivientes pensaron en subastarlas.

La tribu Halcón quedó deslumbrada con la victoria de Bella, ChiCKen reveló a algunos de sus compañeros que deben ser precavidos con la actitud de Bella pues puede integrarse a la tribu o aprovechar la situación y exigir beneficios.

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Carlos Guerrero ‘Warrior’, mandó llamar a las tribus para explicarles en qué consistirá el juego por los suministros. Durante el juego hubo fricción entre Adianez Hernández y Aranza Carreiro. Finalmente la tribu Halcón resultó ser la ganadora del arroz y el aceite.

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Enfrentamiento cuerpo a cuerpo, berrinches y herramientas para el refugio en Survivor México.

Un juego en el cual se enfrentarán cuerpo a cuerpo. ‘Warrior’ entregará herramientas de pesca y para el refugio a aquella tribu que logre obtener 5 banderas bajo la condición de enfrentarse en una aguerrida lucha cuerpo a cuerpo.

La tribu Jaguar resultó ganadora de las herramientas y Sargento Rap reprobó la actitud de Pablo Martí tras haberlo derrotado en el juego y comentó lo siguiente:

“Un líder de tribu haciendo esos berrinches, después de que te dieron una arrastrada como trapeador, hermano, levántate pon la frente en alto y que sepa tu tribu que se gana y se pierde y listo”.

