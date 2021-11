FOTOS | Enrique Guzmán envía un poderoso mensaje a Yahir.

El padre de Alejandra Guzmán comprende la situación por la que atraviesa su colega y le envió un mensaje que le puede ayudar a minorar su dolor.

Muy polémica ha sido la relación de Yahir con su hijo Tristán, quien ha tenido problemas de adicción y además ha decidido incursionar en el mundo del cine para adultos, situación con la que no está nada contento su papá, sin embargo, el cantante Enrique Guzmán ha mostrado su apoyo y le aconsejo ya que él también ha tenido problemas familiares.

Enrique Guzmán y Yahir, quienes fueron compañeros en la obra teatro “Jesucristo Súper Estrella” forjaron una buena amistad, por lo que en entrevista para “Ventaneando” el intérprete de “La Plaga” opinó sobre los conflictos que tiene el exacadémico con su hijo.

El papá de Alejandra Guzmán indicó que él ha atravesado ese tipo de problemas con su propia familia, por lo que le aconsejó que le ponga ganas para intentar resolverlo.

“Pobrecito, no sabe qué hacer y está su otro pequeñito también involucrado. Sé que debe ser muy difícil enfrentar ese tipo de cosas. Pobrecito, tendría que echarle muchas ganas o saber darle la espalda a muchas cosas, aunque sean parientes. Lo hemos pasado todos”.

Enrique también aseveró que ese tipo de problemas se pueden resolver con el tiempo:

“Que le eche muchas ganas, que ponga por delante su vergüenza y su miedo, no tiene más remedio. Espero que el muchacho también recapacite y vea las cosas de otra manera. Ser joven es una enfermedad que se quita con el tiempo y su niño está muy joven. No hay nada que pueda hacer más que aguantarse”, indicó Guzmán.

Recientemente Tristán confesó que es bixesual y que le gustaría entrar a la industria del cine para adultos: “¿Soy gay? No soy gay. Soy una persona bisexual, dejemos las etiquetas, güey. Existe algo más allá dentro de este tema, el amor ,güey, es liberal porque hay que vivir. No me considero una persona gay, tampoco me considero una persona heterosexual, me considero una persona bisexual y eso es perfecto para mí”.

El jóven también afirmó que tarde o temprano su papá lo va a aceptar: “Mi papá me va aceptar como sea; es mi papá yo lo conozco mejor que otra persona. Él es una persona super amorosa y cariñosa, respetuosa, claramente que me va a aceptar. Lo que estoy pensando que tal vez no acepte es la manera en la que lo pude haber manejado, pudo haber sido una falta de comunicación, pero claro que él me acepta y todo estará bien”.

Por otro lado, Yahir aseguró que está viviendo una pesadilla y que no puede estar con él hasta que esté libre de sus adicciones: “Él quiere que lo aceptemos con todo y su adicción y no puedo tener hijo así, él necesita estar conmigo limpio, porque es una persona que cuando está en drogas cambia a lo que es cuando se encuentra limpio”.

