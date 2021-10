Te contamos en fotos: Enrique Guzmán ya no demandará a Frida Sofía.

El padre de Alejandra Guzmán no piensa entrar en una batalla legal en contra de su nieta y ha decidido perdonarla, el cantante espera que Frida se retracte.

Después de que Enrique Guzmán diera a conocer que había emprendió acciones legales en contra de su nieta Frida Sofía, luego de que ella asegurara que sufrió abuso por parte del cantante cuando tenía tan sólo 5 años ya que la tocaba indebidamente, ahora parece que el exesposo de Silvia Pinal quiere terminar con la polémica.

“Voy con todo, esa niña no se sale con la suya. Yo sólo les voy a decir una cosa, voy con todo, caiga quien caiga, esa niña no se sale con la suya… Caiga quien caiga, voy a ratificar, lo que no tiene ella es vergüenza…”, comentó Guzmán a los medios de comunicación cuando emprendió las acciones legales.

Luego de que en días pasados confirmó la demanda contra su nieta, en entrevista con una revista de circulación nacional, Enrique Guzmán confesó que no procederá contra Frida Sofía debido a que ya la perdonó tras las declaraciones que hizo en su contra.

“Yo ya no voy a demandar, te repito, al final del día es familia y yo la perdono”, indicó el intérprete de “La Plaga”.

Enrique Guzmán también declaró que ahora que ya perdonó a Frida Sofía, espera que ella se arrepienta de lo que dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante: “Sólo espero que se arrepienta de las mentiras que dijo y de haberme hecho daño, que desmienta todo lo que ha dicho en contra de nosotros”.

Cabe mencionar que Alejandra Guzmán se había deslindado de la demanda que puso su papá.

“Alejandra Guzmán ha pedido aclarar que, en estos momentos, no ha considerado tomar ninguna acción legal contra su hija Frida Sofía en México o los Estados Unidos y tampoco está asociada con nadie para hacerlo. Alejandra Guzmán solo desea lo mejor para su hija. Entonces, cualquier información que indique lo contrario es totalmente falsa”, indicó la oficina de Management de la rockera.

Se desconocen los motivos por los que Enrique Guzmán tomó la decisión de desistir de las acciones legales en contra de Frida Sofía.

