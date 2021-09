Enrique Guzmán tacha de “asquerosas” las acusaciones de Frida Sofía.

Enrique Guzmán responde ante la denuncia de Frida Sofía contra él.

Enrique Guzmán tacha de “asqueroso” el relato que su nieta Frida Sofía hizo en la denuncia, que por violencia familia, abuso sexual y corrupción de menores, presentó en julio pasado en contra de él y de Alejandra Guzmán, que hasta la fecha no ha sido ratificada.

“Son declaraciones que Frida no ha ratificado, son cochinas y horribles. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, ¿duele? Sí, porque no es cierto, son mentiras. Lo que pude leer dentro de su demanda es asqueroso, esa es la palabra, hablar así de su abuelo y mamá", reveló el cantante en exclusiva con Ventaneando.

El rockero asegura que su nieta merece estar en un clínica de salud mental.

Yo no quiero meterla a la cárcel, quiero meterla a una clínica, pero ella dice que está sana. Me llamó un día a aquí a las nueve de la mañana y me dijo ‘voy a acabar con Alejandra y con la familia’, incluyéndome a mí

No sé los motivos que han movido a Frida Sofía para hacer esto, no ha ratificado, no es posible comprobar que yo la toqué porque no lo hice, no hay fotografías o antecedentes. Ella nunca vivió en mi casa, solo venía en Navidad

El cantante admite que su hija Alejandra Guzmán se ha hecho de una coraza para poder enfrentar este conflicto con su propia hija.

Frida es la única hija que tuvo Alejandra y la perdió, pero se ha hecho de una coraza que yo no puedo. Ella un día me dijo ‘yo ya no quiero saber nada’. Estaba yo contra la pared, pero Alejandra me dijo ‘papá haz lo que tengas qué hacer, te doy permiso de hacer las cosas que creo que debes hacer contra Frida’. No hay nada que me moleste más que lo me está pasando porque es mi nieta

Te puede interesar: Revelan el estado de salud de Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández.

Enrique Guzmán habla de las adicciones de su hija Alejandra Guzmán

Enrique Guzmán habla como pocas veces acerca del calvario que Alejandra Guzmán ha enfrentado a raíz de sus adicciones, otra de sus más grandes batallas que ha librado a lo largo de su vida.

La rockera tiene más de tres meses limpias y fue precisamente su sobriedad, el mejor regaló de cumpleaños que recientemente le ofreció a su madre Doña Silvia Pinal.

Está muy contenta por llevarle ese regalo a su mamá el día de su cumpleaños. Le llevó su sobriedad y también le hizo un mantel. Imagínate a mi hija la rockera haciendo un mantel en el que estaba sentada el día de su cumpleaños, pero el mejor regalo fue su sobriedad

Enrique revela que alguna vez él mismo formó parte de la rehabilitación de su hija al internarla en una clínica.

No hay forma de enfrentarla porque ella solita se da cuenta. Hace muchísimos años, yo la acompañé y la presenté en una clínica de esas donde tiene que estar encerrada. Son cosas que tienes que decidir tú, porque el borracho que no quiere sanar, no tiene cura

Y revela que La Reina de Corazones no ha tomado ni una sola gota de alcohol en tres meses.

Está mejor que nunca, ya tiene más de tres meses y si le pregunto me dice exactamente el número de días que no se ha tomado una copa

También te puede interesar: Enrique Guzmán pide perdón por ofensivo comentario a Natasha Moctezuma.