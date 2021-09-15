Revelan el estado de salud de Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández.

Doña Cuquita Abarca sale del hospital en Guadalajara.

A dos días de haber sido intervenida de una hernia ventral, tal como ayer lo dio a conocer Ventaneando, Doña Cuquita Abarca, esposa de Vicente Fernández, abandonó este miércoles el Hospital Real San José de Zapopan, Jalisco, sin que la prensa pudiera captarla.

No obstante que, varios medios se dieron cita desde muy temprana hora a las afueras de las instalaciones.

Al que sí pudimos captar fue a su hijo Gerardo Fernández, quien al filo del mediodía, arribó al nosocomio a bordo de su camioneta.

Más tarde, el mismo Gerardo abandonó el lugar sin pronunciar declaración alguna, pero sí confirmando con el pulgar arriba que su madre estaba a punto de ser dada de alta.

Se afirma que justo cuando Gerardo salía, Doña Cuquita partía del hospital acompañada por su sobrina Alejandra, a quien Ventaneando captó ayer, cuando iba rumbo a la habitación de su tía.

Durante nuestra guardia, por cierto, también captamos la salida del médico de la familia Roberto Esquivel, al que también hemos visto en repetidas veces en el Hospital Country 2000, donde Vicente Fernández lleva casi 40 días hospitalizado.

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Bariatra de Doña Cuquita Abarca rompe el silencio en exclusiva con Ventaneando

Gabriel Galván, bariatra que operó a Doña Cuquita Abarca, se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para actualizar el estado de salud de la artista.

“Lo que pasó fue que llevaba algunas semanas con molestias, ya la habían operado un par de veces de una hernia en su abdomen, pero desafortunadamente recurrió el problema”, expresó el especialista a este programa.

“Yo la estaba preparando para la cirugía, pero empeoró la salud de Don Vicente y ella postergó su atención para atenderlo a él. El domingo empezó con síntomas y fue necesario intervenirla de emergencia”, continuó.

La operación fue todo un éxito y los médicos podrían retirarle los puntos a Doña Cuquita en una semana.

Doña Cuquita se preocupa mucho por Vicente Fernández y entonces fue aplazando su salud hasta que no pudo más. No estuvo en riesgo, pero en este tipo de situaciones, el intestino puede sufrir

Le pusimos una prótesis de malla y tendrá que cuidarse, sin andar con muchos esfuerzos para que su cuerpo cicatrice bien. Estaremos vigilando su alimentación rica en vitaminas y otros cuidados porque fue una cirugía más o menos grande

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