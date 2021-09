Enrique Guzmán sostiene que Frida Sofía no es parte de su familia.

Enrique Guzmán se disculpó con su nieta Frida Sofía por llamar “Karma” al fallecimiento de Natasha. Fue a través de un mensaje de Instagram, donde el rockero aclaró sus palabras emitidas hace unos días ante los medios de comunicación.

“El llamar karma a la situación que existe entre mi nieta y yo, no es lo indicado. Siento mucho haberlo utilizado en esta situación”, escribió el cantante en Twitter.

Pese a la disculpa, Enrique Guzmán continúa el enfrentamiento legal con su nieta, quien tampoco ha ratificado su denuncia por supuesto abuso sexual.

“Mi nieta se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no sé por qué, supongo porque no tiene forma de probar que yo alguna vez tuve alguna relación extraña con ella, por eso no ratifica nada”, expresó el cantante para los micrófonos de Azteca Uno y otros medios de comunicación.

“Mientras ella no ratifique, yo estoy tranquilo y no pasa nada. No ha dicho nada, no ha ratificado, nadie me acusa de nada”, continuó.

Enrique Guzmán asegura que Frida Sofía no es parte de su familia

Enrique Guzmán no quita el dedo del renglón, ya que aún no acepta a su nieta Frida Sofía como miembro de la familia.

Por si fuera poco, el cantante no quiere llegar a un acuerdo monetario con la hija de Alejandra Guzmán.

“Ya no es parte de la familia, no tengo modo de hacerlo”, expresó.

Frida Sofía no se ha pronunciado ante las palabras de su abuelo, pues recordemos que atraviesa por el doloroso fallecimiento de su hermana Natasha.

La hija de Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel atravesó por algunos problemas en el pulmón, además de otros padecimientos relacionados con la epilepsia desde 2017.

Natasha luchó por su vida desde el 2019, cuando se sometió a una cirugía y otros tratamientos para recuperarse.

