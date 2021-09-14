Hospitalizan de emergencia a Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández.

Ventaneando se enlazó con nuestro reportero Alex hasta el hospital Real San José de Zapopan, Jalisco, donde se confirmó que Doña Cuquita Abarca fue intervenida de emergencia debido a una hernia en el vientre.

Gabriel Galván fue el reconocido médico que operó a la esposa de Vicente Fernández, quien también se encuentra en el hospital desde hace algunas semanas.

Alex reveló algunos detalles exclusivos para nuestros televidentes de Ventaneando.

“Estamos en contacto con ustedes para darles una no muy buena noticia, porque a la familia Fernández le sigue lloviendo sobre su milpita”, expresó.

“La señora Doña Cuquita Abarca está en el hospital internada… ella ya tenía programada la operación de una hernia en el vientre. Han sido tantas las preocupaciones y el estrés, que su salud le pasó factura y la tuvieron que operar de emergencia”, continúo el periodista a este programa.

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¿Cuál es el estado de salud de Doña Cuquita Abarca?

La cirugía de Cuquita Abarca se suscitó debido al estrés constante por la hospitalización de Don Chente a causa de una caída en el rancho Los tres potrillos.

Nuestro reportero Alex confirmó que la señora ingresó al hospital el pasado sábado 11 de octubre y fue operada el día de ayer.

“La internaron el sábado pasado y ayer por la mañana la operaron. Afortunadamente, el reporte médico es alentador, todo salió bien, se dice que Doña Cuquita podría salir el día de mañana del hospital. Son buenas noticias dentro de este cuadro complicado”, expresó el reportero Alex en exclusiva a Ventaneando.

Doña Cuquita ha recibido múltiples visitas de su familia, incluyendo la de Vicente Fernández Jr.

“La cirugía intentaba ser programada, pero de repente, con el estrés, presión, y toda la preocupación, obligaron a que Doña Cuquita se sintiera muy mal de salud; no aguantara el dolor y tuviera que ser intervenida de emergencia. La operación, según reportan, fue todo un éxito”, concluyó.

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