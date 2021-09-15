Bastian, hijo de Edith Márquez, presenta su primer sencillo.

A sus 27 años, Bastian hijo mayor de Edith Márquez, inicia oficialmente su propio camino en la escena musical y, aunque admite siempre ha tenido claro su objetivo, no fue tan sencillo como se pensaría, pues tanto su papá, Alberto Sánchez, como la propia Edith, no estaban de acuerdo con su decisión.

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Sí, ellos no querían que yo estudiara música o que me fuera a dedicar a la música, como cantante, como músico, como sea; ellos querían que yo tuviera una titulación, una carrera o un título de verdad y, pues justo por darles gusto, quise empezar por ahí, estudiar una carrera, hasta que me di cuenta de que definitivamente no era mi camino, lo mío es la música y tengo que tomar acciones para mi vida y para mis sueños. Sino las cosas no van a pasar y por eso empecé a estudiar, a partir de ahí, fue todo el proceso para estar hoy presentando mi primer sencillo

El joven dejó su carrera de arquitectura para seguir sus sueños dentro de la música.

Estaba estudiando arquitectura y me salí para estudiar primero actuación, música y baile; después la teoría musical, como tal un instrumento, que en mi caso fue un piano y, a la par, como que empezaba a producir mis canciones, empezaba a componer y con diferentes productores, que ahora son mis amigos. Fue un proceso y, en el momento que empecé hacer canciones, dije: ‘esto me gusta, me siento orgulloso y satisfecho de lo que estoy haciendo y ahora sí se lo quiero mostrar al mundo, es cuando empezaron a pasar las cosas

Presenta su primer sencillo

Pero, sus esfuerzos han valido la pena y hoy presenta su primer sencillo titulado 'Como yo', teniendo como gran ejemplo a su mamá, Edith Márquez.

Pues ella predica con el ejemplo y ver el profesionalismo, la disciplina, la entrega que tiene ella con su público en el escenario y, en su vida, en su música y en su proyecto, pues es para mí, primero que nada, un ejemplo y luego una inspiración. Como bien sabes, pues obviamente, el estar tan cerca de este mundo y de este medio sé muy bien que no es un mundo nada fácil, no es una carrera para nada sencilla, pero es lo que yo quiero y la música es mi vida, es lo que me llena. Cerrar los ojos y cantar, cada que cierro los ojos me visualizo arriba de un escenario y, ahora que tengo la oportunidad de estar abriendo los conciertos de mi mamá pues yo me realizo, soy feliz de poder cantar

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