Cristian Castro cantará dos canciones escritas por el papa Francisco.

Cristian Castro le cantará dos canciones al Papa en el Vaticano.

Cristian Castro se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando desde Italia para darnos una sorprendente exclusiva.

El cantante mexicano confirmó que interpretará dos canciones escritas por el mismo papa Francisco.

“Estoy en un viaje maravilloso, a donde me invitó el Vaticano junto con un empresario argentino muy conocido. Resulta que, este empresario argentino, es amigo muy cercano del papa, el papa tenía unas frases y el empresario se ofreció a ponerles música”, expresó el intérprete de Azul a este programa.

Cristian se siente halagado por ser seleccionado entre decenas de voces postuladas al mismo proyecto.

“Después de que quedó la musicalización, me invitaron para que hiciera la voz y les diera vida a estas canciones. Son dos canciones las que voy a interpretar este 21 de septiembre en el Vaticano; es un evento privado”, contó el hijo de Verónica Castro.

Aunque el evento será privado, el cantante mexicano se comprometió a grabar algunos videos para mostrarlos con Ventaneando.

“Me sorprendí muchísimo, me siento halagado y con un honor tremendo de que el papa Francisco escogió mi voz para estas canciones; ojalá que le gusten”, subrayó.

Christian Castro tacha como “grotesca” la serie biográfica de Luis Miguel

Christian Castro aprovechó para hablar de Luis Miguel, la serie, donde fue retratado con el personaje de Cris Valdés.

El intérprete de Azul se dejó ver molesto por la historia que Luis Miguel plasmó en las plataformas de streaming.

“Me presentó en su bella serie como Cris Valdés y me dedicó todo un capítulo. La verdad me quedé muy sorprendido, pero también agradecido, yo he estado buscando su amistad más que un dueto. En mí puede encontrar a alguien luminoso que lo va a llevar a un camino bastante bueno”, expresó en exclusiva a Ventaneando.

Y esto es lo que opina Cristian Castro sobre la polémica serie de El Sol.

“Me parece un tanto grotesco, yo no vi esa serie porque sabía que iba a ser un poco grotesca y lo fue. Me parece que fue desatinado, no admirable, creo que ya conocemos la historia de Luis Miguel y tiene que ser más sagrado y respetar su pasado. Le tengo tanto respeto que no vi la serie porque me parecía grotesca”, expresó el artista a este programa.

